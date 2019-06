Asamblea vota a favor de eliminar excepciones de vacunas por motivos religiosos

Esta legislación exigiría que todos los niños médicamente capaces reciban las vacunas necesarias

La Asamblea de Nueva York aprobó la excepción de vacunas por motivos religiosos, la nueva ley buscará hacer frente a la reciente crisis de sarampión que ha afectado a la ciudad. Medidas similares han sido tomadas en 46 estados del país.

La legislación actual contempla que los padres puedan optar por no vacunar a sus hijos por razones religiosas o médicas, los cambios buscan todos los niños médicamente capaces reciban las vacunas necesarias.

Carl Heastie, presidente de la asamblea dijo: “Esto es un problema de salud pública y tenemos las responsabilidad de actuar en beneficio de todos los ciudadanos. Debido a la gravedad de este brote de sarampión, especialmente en Nueva York, debemos tomar las medidas para proteger a las personas con mayor riesgo de contraerlas”.

Por otra parte, el presidente Hestie afirmó que: “Las vacunas son la herramientas comprobadas para combatir enfermedades transmisibles”.

Asimismo, el asambleísta Jeffrey Dinowitz aseguró que este brote se ha extendido porque la desinformación y la retórica irresponsable ha asustado a las personas para que no vacunen a sus hijos, de igual forma, fue enfático diciendo que se debe poner fin a las excepciones no médicas para que las enfermedades no se vuelvan a propagar en la ciudad.

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), mantener una alta tasa de vacunación entre los escolares es vital para la prevención de brotes de enfermedades, la institución aseguró que con 95% de tasas de vacunación en las escuelas se podría lograr inmunidad colectiva y se prevendría la propagación de enferemedades contagiosas.

La medida en Albany se produjo el mismo día que el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York anunció el cierre de dos escuelas más en Williamsburg, la agencia local dijo que tanto la escuela Yeshiva Torah V’Yirah como la institución UTA 212 fueron cerradas por no entregar pruebas suficientes con relación a la prevención de enfermedades transmisibles y por permitir que alumnos y trabajadores estuvieran en las instalaciones educativas sin tener las vacunas correspondientes.

Por su parte, la comisionada de salud de la ciudad Dr. Oxiris Barbot dijo que la propagación del sarampión debería estar disminuyendo pero no es así. Asimismo, afirmó que esto envía un mensaje a todas las escuelas a las que se les ha ordenado excluir a niños no vacunados.

“No vamos a detener nuestros esfuerzos hasta que la epidemia llegue a su final. Agregó que los trabajadores de las escuelas deben avocarse a esta situación para lograr un Nueva York más seguro”, remarcó.

En estos momentos, la ciudad de Nueva York enfrenta una crisis por la propagación de sarampión, enfermedad que de acuerdo a CDC fue declarada eliminada del país desde el año 2000.

Estadísticas proporcionadas por el Departamento de Salud de la ciudad aseguran que desde octubre se han contabilizado 588 casos de sarampión, de los cuales 74% se registran en el área de Williamsburg.