Trump advierte que EE.UU. podría quedarse con el petróleo de Irán: “Como en Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este domingo la posibilidad de que su país mantenga su presencia en Irán y se quede con parte de sus recursos petroleros, una vez concluya la guerra, al comparar esa alternativa con el acuerdo energético impulsado por Washington en Venezuela.

“Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, declaró Trump a periodistas durante su visita a Irlanda. El mandatario afirmó además que los ingresos obtenidos de Venezuela han compensado varias veces el costo de la guerra.

Sus declaraciones se produjeron al ser consultado sobre una reunión prevista para este lunes en Omán, en la que participarían países del Golfo e Irak para discutir el futuro del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

“No me importa. Eso depende de ellos”, respondió Trump sobre el encuentro. Añadió que aceptaría cualquier resultado mientras Israel y los países involucrados estén conformes.

El mandatario había dicho el sábado que esperaba que la guerra con Irán terminara después de las elecciones legislativas de noviembre. Este domingo volvió a sostener que el conflicto podría concluir este año.

Trump vuelve a defender el acuerdo petrolero con Venezuela

Trump utilizó nuevamente a Venezuela para justificar su planteamiento sobre Irán. El presidente afirmó que el país sudamericano pasó de atravesar una situación “muy difícil” a recibir inversiones de empresas petroleras y generar miles de empleos.

“Era un país muy triste. Y ahora la gente está muy contenta”, aseguró.

La administración Trump ha promovido un acuerdo que amplía el acceso estadounidense a las reservas petroleras venezolanas y contempla una participación del gobierno de Estados Unidos en los beneficios. Empresas como Chevron también han ampliado sus operaciones en el país.

Consultado específicamente sobre cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela, Trump evitó fijar una fecha y respondió que ocurrirán “cuando estén listos”.

Estados Unidos respalda actualmente a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Irán condiciona la reapertura de Ormuz

Las declaraciones de Trump se producen mientras aumenta la presión alrededor del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una parte sustancial del petróleo mundial antes del inicio de la guerra.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que cualquier acuerdo que se anuncie el lunes sobre el tránsito por el estrecho no implicará su reapertura mientras Washington no retome los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

La situación en la zona continúa siendo inestable. Este domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, de acuerdo con medios estatales iraníes.

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