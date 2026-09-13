Quiénes recibirán pagos de $994 del Seguro Social el 1 de octubre

Millones de personas que dependen del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) tienen una fecha importante en el calendario: el 1 de octubre de 2026. Ese día se realizará el pago mensual del programa, con beneficios que pueden alcanzar hasta $994 para una persona elegible.

¿Quiénes pueden recibir hasta $994 el 1 de octubre?

Aunque estos pagos son administrados por la Administración del Seguro Social (SSA), corresponden específicamente al programa SSI.

Este beneficio está destinado a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen determinadas condiciones, entre ellas tener 65 años o más, ser ciegas o tener una discapacidad que reúna los requisitos establecidos por el programa.

Los pagos del SSI normalmente se distribuyen el primer día de cada mes.

Por esa razón, el correspondiente a octubre está programado para el jueves 1 de octubre de 2026.

La cantidad que recibe cada beneficiario no es necesariamente la misma.

El monto depende de distintos factores, entre ellos la situación bajo la cual se solicita el beneficio.

Para 2026, una persona que califique individualmente puede recibir un máximo de $994 mensuales.

En el caso de las parejas elegibles que presentan su solicitud conjuntamente, el beneficio máximo asciende a $1,491.

Por su parte, las personas consideradas esenciales para brindar cuidados a un beneficiario del SSI pueden recibir hasta $498.

Esto significa que los $994 mencionados corresponden al beneficio federal máximo para una persona y no representan una cantidad garantizada para todos los beneficiarios.

Otros requisitos para recibir los pagos del SSI

Además de cumplir con los criterios económicos, de edad, ceguera o discapacidad establecidos para el programa, existen requisitos relacionados con el estatus migratorio y el lugar de residencia.

Los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o, si no son ciudadanos, pertenecer a una de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recibir SSI.

También deben residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Asimismo, existen restricciones para quienes permanecen fuera del país: una persona no debe estar ausente de Estados Unidos durante un mes calendario completo ni durante 30 días consecutivos.

El pago forma parte del calendario regular de la SSA

El depósito del 1 de octubre no corresponde a un nuevo cheque de estímulo ni a un beneficio extraordinario.

Se trata del pago mensual regular del SSI, cuyo calendario es establecido por la Administración del Seguro Social.

La SSA publica el calendario completo de pagos de 2026 para que los beneficiarios puedan consultar las fechas correspondientes a sus prestaciones.

Por lo tanto, quienes actualmente reciben SSI y cumplen con los requisitos del programa deberán estar atentos al pago de octubre.

El máximo será de $994 para individuos elegibles, mientras que las parejas que califican conjuntamente podrán recibir hasta $1,491, dependiendo de sus circunstancias particulares.

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