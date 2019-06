Raquel Bigorra responde ante las declaraciones de Daniel Bisogno en Ventaneando

Ante la respuesta de la conductora gran parte del público ha manifestado su apoyo en favor del conductor de televisión

Daniel Bisogno hizo uso de las pantallas de Ventaneando para hablar sobre el proceso de divorcio que ahora atraviesa con Cristina Riva Palacio, la madre de su única hija. Sin embargo en medio de toda esta información el conductor de televisión señaló a la conductora Raquel Bigorra, quien además de su amiga es su comadre ya que ambos son padrinos de sus hijos.

Vídeo: Daniel Bisogno de Ventaneando fue víctima de traición, amiga vende información privada

Entre las declaraciones de Daniel, éste afirma que descubrió junto a sus abogados e incluso con Pati Chapoy que la información que se filtró ante los medios de comunicación y que acaparó la portada de varias revistas en México fue brindada por Raquel.

Ante los señalamientos la conductora de televisión reacción en Instagram y escribió: “Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar. — Raquel Bigorra (@rbigorra) June 14, 2019

La postura de Bigorra en las redes ha levantado opiniones encontradas, y muchos son los fanáticos que apoyan la versión de Daniel Bisogno.

Supuestamente son varios compañeros lo que dicen eso de ty no sólo daniel veo difícil el que te crean. — Dante!!! (@dantee06livecom) June 14, 2019

yo estoy con daniel…. jodiste a muchos, no solo a bisogno… 🤢 — M ☜═㋡ (@kutiaska) June 14, 2019

A continuación les compartimos la entrevista completa de Daniel frente a las cámaras de Ventaneando en conversación con Mónica Castañeda, Ximena Choco, Pati Chapoy y Pedro Sola.

Durante su declaración los panelistas del programa recordaron otros compañeros del medio que sufrieron la filtración de información a medios como la revista TV Notas, entre ellos mencionaron a Ingrid Coronado, Atala Sarmiento y Poncho de Anda.

Ingrid Coronado por su parte, ante el escándalo y de manera política reaccionó en las redes con el siguiente mensaje.

Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda……….. 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 #realhappiness pic.twitter.com/V2t0P5Zwvb — Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronado) June 14, 2019

En su momento Poncho de Anda escribió:

Por algo las palabras de Poncho de Anda pic.twitter.com/POianRYevZ — Raffaelo Tenorio (@RaffaeloTenorio) June 14, 2019

Los anteriores, al parecer, ya no mantienen comunicación con Bigorra debido a estos hechos.