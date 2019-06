Un año de cárcel para maestra que practicó sexo oral a estudiante de 14 años

Justine Karen Nelson se encuentra embarazada en este momento

Una juez en California condenó a un año de prisión y cuatro de libertad condicional a una maestra acusada de practicar sexo oral a un estudiante de 14 años.

Justine Karen Nelson, de 33 años, fue hallada culpable de tener relaciones con el estudiante un salón de clases de la escuela intermedia Tenaya, de Fresno.

Los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2016. Los abogados de Nelson dijeron que el estudiante manipuló la situación al punto que la obligó a practicarle sexo oral.

“Inicialmente, la víctima buscaba apoyo, quería compartir los resultados del baloncesto y buscaba validación. Ella respondió con fotos sensuales, habló de la fiesta y se quejó de su matrimonio”, dijo la jueza Kristi Culver Kapetan de acuerdo con el Fresno Bee.

La magistrada condenó las acciones de la educadora y la llamó “delincuente sexual”.

Nelson está casa y actualmente está embarazada de su segundo hijo.

“Lamento lo que pasó y me disculpo con todos, mi familia, los estudiantes que me admiraron, mi esposo y todos los involucrados. Lo siento mucho”, dijo Nelson, quien no podrá volver a enseñar en su vida.