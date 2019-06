Furiosa Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, rechaza haber enviado mensaje a “El Mencho” del CJNG

“Cara**, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes…"

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, respondió furiosa a las especulaciones de que con una foto que compartió en Instagram le estaba enviado un mensaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La controversia inició cuando, la semana pasada, Coronel, madre de las gemelas del convicto exlíder del Cartel de Sinaloa publicó una foto del pintoresco Xochimilco, en Ciudad de México, en historias de esa red social.

Cibernautas y algunos medios de prensa comenzaron a especular que el post era una indirecta al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principal enemigo del grupo que antes lideraba su esposo, así como a otras organizaciones como el Cartel de Tláhuac y Los Rodolfos.

Otra foto en la que aparece en un túnel en Durango también fue tomada como un mensaje encriptado que hacía referencia a la fama de su marido y su capacidad de escapar.

Al ver la discusión que generaron la imágenes, Coronel usó la red para pronunciarse contra las especulaciones.

“Cara**, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes… Hay cabezas quizás semivacías que su imaginación no da para mucho y prefieren sacar notas que vendan como la de Xochimilco. En verdad no se imaginan en los problemas que pueden meter a las personas seamos más realistas y menos fantasiosos, bendiciones”, espetó la esposa de “El Chapo”.

Curiosamente, esta semana las fotos en la cuenta @realemmacoronel fueron borradas en su totalidad.

La exreina de belleza regional anunció la apertura de la cuenta a finales de enero para evitar que farsantes siguieran levantando perfiles y colgando fotos en su nombre.