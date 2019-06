Cinco razones que prueban que República Dominicana sigue siendo una joya del turismo

Artistas, visitantes y cifras oficiales muestran otra realidad más allá de la que se ha presentado, recientemente, a raíz de la muerte de nueve turistas de EEUU

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos mantiene su colaboración en la investigación en torno a las muertes de nueve turistas del referido país en República Dominicana reportadas desde el pasado año hasta lo que va del presente.

La cadena de denuncias, paradójicamente, inició por un caso que últimamente ha pasado desapercibido y hasta olvidado: el de la turista de Delaware, Tammy Lawrence-Daley, quien alegó haber sido golpeada casi hasta la muerte en el Majestic Elegance Resort de Punta Cana.

Llama la atención que luego de todo el ruido público por parte de la visitante y su esposo, no han hecho más declaraciones, después que reportes indicaran que habían pedido $2.2 millones de dólares a cambio de no denunciar a la hospedería, acuerdo que no suscribieron los administradores del lugar.

Sobre los casos de muertes que vinieron después, reportados en Terra Linda, en Sosua; el Excellence Resorts y Hard Rock Hotel & Casino en Punta Cana;y hotel Grand Bahía Príncipe en La Romana – la mayoría de éstos – se han atribuido a causas naturales o a padecimientos de salud previos.

No obstante, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha dicho que está “trabajando activamente” con las autoridades en la isla para despejar en su totalidad rumores de algún tipo de conspiración o problema mayor que esté causando los decesos. En algunos casos, se esperan nuevas pruebas para determinar las causas.

Algunas versiones extraoficiales apuntan a que alcohol adulterado consumido por turistas pudiera haber tenido un efecto adverso en la salud o haya complicado otros padecimientos, de índole cardiaco y/o respiratorio.

Lo cierto es que al momento las autoridades en ese país no han presentado un informe completo con los hallazgos de la investigación para de una vez y por todas despejar sospechas.

Mientras, la imagen de República Dominicana en el exterior se ha visto opacado por múltiples especulaciones sin base científica.

Sin embargo, hay ciertos datos que muestran que esta isla del Caribe es mucho más que la imagen negativa que se ha estado manejando, principalmente, en medios extranjeros.

A continuación, te brindamos cinco razones por las que Dominicana no es tan insegura como se ha expuesto y sigue siendo una joya del turismo internacional:

1. Cifras exageradas sobre muertes

Un funcionario del propio Departamento de Estado de Estados Unidos que habló con la cadena NBC News esta semana dijo que los informes sobre decesos de turistas procedentes de Estados Unidos se estarían sobrevalorando.

Algunos datos presentados en el intercambio señalan que en años previos, hasta el mes de junio, se han reportado hasta 15 muertes de turistas, por ejemplo, en el 2011 y 2015.

Aunque estas cifras incluyen casos de accidentes, suicidios y hasta ahogados, supera por mucho los 7 que se han reportado hasta el momento en este 2019.

2. Reporte del Banco Central de República Dominicana

Un informe del Banco Central de República Dominicana citado recientemente por el Ministerio de Turismo del país señala que el 99% de los turistas de EEUU dicen que volverían a RD de vacaciones y un 94% catalogaron los servicios como excelentes.

La muestra también arrojó que un 94% de los turistas procedentes de Canadá dicen que también regresarían al país y un 97% considera excelente los servicios.

3. Premio de excelencia

República Dominicana fue reconocido recientemente como el “Mejor Destino de Latinoamérica” en los PriceTravel Trophy, premio que se otorga anualmente por el operador mexicano PriceTravel Holding. En esta séptima edición, el país obtuvo el galardón por el crecimiento mostrado en todos los canales de ventas de la agencia mayorista como destino turístico.

4. Personalidades artísticas reconocen su valor

Celebridades como Cardi B y Víctor Manuelle han expresado su incomodidad con la avalancha de cuestionamientos sobre la seguridad en el país y resaltaron su valor.

“Vengo de allá desde hace tres semanas y todo estaba bien y me quedé en la capital… Yo no estaba en resorts y todo estaba bien, la comida, el agua… No sé lo que está pasando ahora, pero me duele mucho como la gente está hablando mal del país y no sé cómo defenderlo, porque yo ni sé lo que está pasando, hasta yo quiero saber”, dijo la cantante urbano en un video en redes sociales.

“Lo que sé es que la República Dominicana es el país más bello y se goza como quiera, hasta los pobres gozan en la República Dominicana”, agregó.

5. Turistas europeos no se quedan atrás en su defensa

Con un muy buen español, una turista belga que lleva 25 años viajando a RD aseguró que tampoco le gusta la mala fama que le están dando al país que la ha acogido con tanto amor.

“No me gusta lo que están diciendo de la República Dominicana. Yo tengo 25 años viajando al país y ese país lleva mi alma. Yo me siento ya media dominicana o dominicana entera. No puede ser que a la gente no le gusta viajar allá”, indica en la introducción del video colgado en redes sociales.