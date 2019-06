Piero aboga por ‘más puentes y menos muros’

El cantautor argentino trae su mensaje de unidad y de solidaridad al Sony Hall

El cantautor Piero, conocido por un amplio cancionero en el que destacan muchas canciones de protesta, reafirma su compromiso con las problemáticas sociales durante su actual gira de conciertos.

Piero de Benedectis, su nombre completo, quien nació en Italia y emigró junto a su familia a muy temprana edad a la Argentina, asegura que su tour ‘Por más puentes y menos muros’ aspira llevar un mensaje de unidad y de solidaridad durante el recorrido que realiza por el país, y que hará una parada este viernes en el Sony Hall de Manhattan.

“Este presidente (Donald Trump) nos viene pegando unos conceptos de los que no podemos reponernos, pero la idea es esa, lo que me gustaría a mí es que existan más puentes y menos muros para que haya integración, ese es mi anhelo. Siempre me acuerdo de la canción de unos amigos mexicanos (Los tigres del Norte) que dice: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’. Eso es lo que ocurre aquí, un poco el sentimiento y la inquietud que motivó el título de la gira”, agrega.

El artista, que incluye entre sus éxitos ‘Mi viejo’, ‘Los americanos’ y ‘Que se vayan ellos’, adelanta que durante su presentación en la ciudad realizará un viaje musical por sus composiciones más populares. El programa integrará además temas de ‘América’, su más reciente producción, grabada en 2016.

“‘América’ busca transmitir y transmutar. Ese disco reúne vivencias de toda Latinoamérica que se mezclan y se complementan con la América que queremos. ‘Bolivia es como un barco que sale del mar’, ‘Amazonia’ y ‘América nueva’, son algunas de esas canciones de ese álbum”, comenta el cantante que fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical, de manos de la Academia Latina de la Grabación en 2016.

El repertorio del cantautor, al que en 1994 le fue otorgada la ciudadanía colombiana, también registra una emblemática selección de canciones infantiles agrupadas en el álbum ‘Sinfonía inconclusa en la mar’, un disco que salió a la luz hace 43 años y que sirvió de inspiración para el musical que lleva el mismo título.

En el espectáculo, con el que ha agotado una gira por diversos países de Latinoamérica, los personajes de sus canciones renacen para recrear junto al artista los 10 temas que conforman la producción de la que se extraen los clásicos: ‘La creación’, ‘La canción de la abuela’ y ‘El trencito del Este’.

“Ha sido un placer, maravilloso presentar esas canciones que siguen pasando de generación a generación. Este éxito lo debo a los militares que me prohibían cantar en aquella época. Yo cantaba ‘Coplas de mi país’ y era prohibido, lo mismo cuando cantaba ‘Los americanos’ o ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’, entonces pensé: vamos a grabar algo que no sea prohibido para seguir fluyendo, para seguir con mi carrera”, subraya.

Explica que durante la etapa de persecución que sufrió por parte de la dictadura argentina (1976) recordó las canciones que cantaba un sacerdote a los niños en el seminario al que asistió durante su infancia. Las canciones nunca salieron de su memoria.

“Cuando me vi acorralado con las movidas que me hacían los militares, sin poder cantar mis composiciones pensé enseguida en las canciones de aquel cura que nos dejaban embelesados. Yo me las había aprendido todas, entonces decidí cantarlas. A esos temas sumamos, además, la composición ‘Sinfonía inconclusa en la mar’ para completar y así nació este álbum que fue tan exitoso y que hasta la fecha sigue dándome alegrías”, concluye.

En detalle

Qué: concierto de Piero

Cuándo: vienes 21 de junio a las 8 p.m.

Dónde: Sony Hall

Información y entradas: http://www.sonyhall.com/events/piero/