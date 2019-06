CJNG de “El Mencho” ofrece por redes un dineral a expolicías para que se unan a nuevas células del cartel

Así recluta el Cartel Jalisco Nueva Generación a personal para matar: "Aquí sí te valoramos"

Supuestos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera “El Mencho” o Nemesio Oseguera Cervantes, ofrecen entre 30,000 y casi 100,000 pesos mensuales a expolicías federales “discriminados por no pasar sus exámenes” que deseen sumarse a las nuevas células de la organización criminal de narcotráfico con más poder en México.

“Si eres ex (policía) federal, de cualquiera de sus divisiones, y te discriminaron por no pasar tus exámenes, ¡ya no te preocupes! Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG, donde te proporcionaremos alimentación y excelente sueldo: 30,000 mensuales”, indica el mensaje que circula en redes sociales.

“No pierdas esta oportunidad en la que se reforzarán nuestras fuerzas para hacer fuerte a las nuevas amenazas que vienen”, continúa el llamado.

El comunicado precisa que si la persona tiene reservas en llamar al número telefónico disponible, puede optar por un segundo método que es acudir a centrales camioneras de Reynosa o Nuevo Laredo vistiendo una playera negra con blanco, y esperar por representantes del cartel.

“Gente te contactará, sólo viste playera negra con blanco para darte seguimiento. Aquí sí te valoramos”, se indica.

Los requisitos, de acuerdo con la convocatoria del CJNG que circula en redes y que fue divulgada por el periodista Humberto Padgett para un reporte de Radio Fórmula, es que la persona pueda comprobar el uso de armas y contar con entrenamiento oficial de la Policía.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dicho que el CJNG no opera en Tamaulipas, dato – ahora- en entredicho a raíz de esta noticia.