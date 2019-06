Mujer acusa a “El Pachá” de agresión sexual en República Dominicana

El hecho habría ocurrido el mes pasado en el hotel y restaurante "La Casona" de la capital

Las autoridades en República Dominicana examinan una denuncia de agresión sexual radicada contra el presentador de televisión Frédérick Martínez, mejor conocido como “El Pachá”, por una mujer que formaba parte de su equipo de trabajo.

Emilio López, abogado de la víctima que solo ha sido identificada como “Yany”, alegó que la mujer sufrió una agresión sexual por parte del presentador de “Pégate y Gana con El Pachá” , mientras se encontraban en el hotel y restaurante “La Casona” de Santo Domingo.

López habló con el Listín Diario, este viernes, luego de que a eso de las 9 a.m. presentaran la denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, en la capital dominicana.

“Estamos colaborando con el Ministerio Público, diligencias procesales que ellos necesitaban, aportando prueba . Reiteramos, estamos en una primera fase de lo que es la investigación…”, dijo López a preguntas de un reportero del periódico.

“Ella estaba buscando la forma de cómo llegar a nuestra oficina y el tema emocional, ella estaba muy destruida emocionalmente”, agregó sobre el periodo de más de 20 días que esperó a la presunta víctima para acudir a las autoridades.

Por su parte, una fuente ligada al animador televisivo dijo al mismo medio que todo se trata de un chantaje. “Todo se trata de un chantaje porque ellos estaban exigiendo $50, 000 dólares para no ir a la fiscalía y Fréderick dijo que no iba a caer en ese juego, porque no había hecho nada. El Pachá nunca agredió a esa señora y existen pruebas contundentes de que se trata de un plan orquestado por una comunicadora en combinación con otra persona que se oculta detrás de las redes sociales para dañar reputaciones”, aseguró la fuente de manera anónima.

Esta persona no identificada agregó que el abogado de Martínez le recomendó “no hablar porque se está en una fase primaria de investigación”.