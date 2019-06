Tras anuncio de redadas en NY piden estar alerta pero sin invadirse del miedo

Líderes comunitarios y activistas de inmigración lanzaron campaña para advertir sobre qué hacer ante las amenazas de la Administración Trump, calificadas como un juego político sucio

La semana pasada la Administración Trump anunció que intensificaría las redadas de ‘La Migra’ en Nueva York y en otras nueve ciudades, con el fin de arrestar y sacar del país a millones de indocumentados, en lo que calificó como una ofensiva contra la inmigración ilegal. Y debido a que las amenazas han generado todo tipo de miedos e incertidumbre en la Gran Manzana, líderes y activistas lanzaron este lunes una campaña para exhortar a los inmigrantes a estar alerta sin caer en el pánico.

Organizadores comunitarios, políticos, inmigrantes y ciudadanos, se unieron en un frente común para contrarrestar los planes de Washington, a los que calificaron como un claro juego político, con fines electorales.

“Estamos cansados de que nos usen como piezas políticas. El año pasado fueron las caravanas y este año es claro que lo que Trump quiere hacer es meterse con nuestras familias con ese discurso para sembrar temor y poder juntar el dinerito que necesita para su reelección”, aseguró la asambleísta Catalina Cruz, quien pidió calma en la comunidad, advirtiendo que ‘La Migra’ no cuenta con los recursos ni el personal suficiente para cumplir con sus amenazas.

La líder política de Queens también aprovechó para mencionar que si algún inmigrante termina siendo arrestado, no debe firmar ningún documento y exigir su derecho a tener un abogado, al mismo tiempo que pidió a las familias que no abran las puertas a ‘La Migra’ a menos que haya una orden emitida por un juez.

La senadora estatal Jessica Ramos se sumó a la campaña de alerta y pidió que la comunidad permanezca unida para enfrentar estas nuevas amenazas, que no son nuevas en la actual administración.

“Este es el momento de recordarle a nuestros inmigrantes que no están solos y que nadie, ni siquiera el Presidente de Estados Unidos, va a venir a dañar a nuestros barrios. Además tienen que conocer sus derechos y que hay recursos disponibles para ayudarlos”, aseguró la senadora, quien hizo un llamado a quienes todavía apoyan al mandatario. “La gente necesita decidir si está del lado de la xenofobia y los abusos o del lado de los derechos humanos”.

Se ha sembrado el miedo

Manuel Castro, director de la organización NICE, que vela por los derechos de los trabajadores indocumentados y jornaleros, denunció que las nuevas amenazas manifestadas por Trump ya están teniendo efecto en la comunidad, lo que vio como un hecho muy preocupante.

“La Administración está utilizando a nuestra comunidad como un peón político y en las familias eso ya está sembrando el miedo, incluso hasta el punto de que ya sabemos de mamás que han preferido desde la semana pasada no salir de sus casas a las calles ni llevar a los niños a la escuela”, dijo el activista.

Blanca Rodríguez, madre mexicana de dos niños de 7 y 9 años, quien reside en Corona, confesó con mucho miedo que ha preferido quedarse estos días “encerrada” en casa de su comadre.

“Mejor no tiento al diablo, por eso me vine donde mi parienta. Yo tengo unos ahorritos y con eso puedo comprar comida y estar con mis niños aquí, porque sé que la migra tiene mi dirección y me puede ir a buscar”, comentó la madre soltera. “El problema es que de la escuela ya me han llamado, pero no quiero correr riesgo de que me separen de mis niños, siendo que ellos son ciudadanos”.

Pero no todos se han dejado contagiar del miedo, y Orlando Torres, quien vive en el país hace 29 años, no solo asegura que cree que las amenazas de Trump son “puros ladridos de perro”, sino que dijo además que los indocumentados tienen que pelear por sus derechos.

“Este seños no nos va a poder venir a sacar así nomás. Nosotros le aportamos a este país en muchos sentidos y somos miembros de familias mixtas, y se nos tiene que respetar”, comentó el peruano, quien es padre de dos ciudadanos. “Le digo a mi gente que no se deje asustar, y que entre todos nos ayudemos”.

El colombiano Daniel Puerto, quien vive en Nueva York hace 20 años, admitió que el miedo es algo natural que ronda a los indocumentados, más cuando hay amenazas como las recientes, pero explicó al mismo tiempo que entre mejor informada esté la comunidad sobre lo que está ocurriendo, menos riesgos van a correr si se ven envueltos en situaciones con ‘la Migra’.

“Tenemos que estar atentos. Creo que es normal tener miedo, pero no podemos dejarnos invadir por el miedo, pero al mismo tiempo hay que estar con los ojos bien abiertos y denunciar cualquier cosa que veamos y sepamos”, dijo el joven, quien portaba una camiseta con la frase “mi existir es resistir”, que resume la lucha de los más de 500,000 inmigrantes indocumentados que se estima viven en Nueva York.

Las redadas no han cambiado

Anshu Khadka, de la organización DRUM, aseguró que como parte de la campaña lanzada en Queens, cuna de la inmigración, donde más del 50% de residentes proviene del extranjero, es indispensable que los indocumentados entiendan que las redadas y los ataques no han cambiado.

“Esto que está haciendo Trump no es nuevo. Ya ha venido pasando. No podemos dejarnos engañar y asustar al pensar que está haciendo algo diferente, lo único es que ahora lo hace más visible en su Twitter y los medios para generar pánico y miedo, pero no vamos a permitir que nos afecte la vida ni destruya familias”, dijo la organizadora.

Ingrid Gómez, de la organización Queens United Independent Progresive, calificó el actuar de Trump como un acto de “Terrorismo sicológico” y advirtió que para poderlo contrarrestar, hay que mantener la calma pero seguir unidos mostrando que “sus amenazas no harán eco en la comunidad”.

Los organizadores comunitarios hicieron un llamado para que quienes no poseen estatus migratorio definido, se acerquen a sus organizaciones de base para conocer bien sus derechos y saber cómo manejar un posible contacto de ‘La Migra’.

El gobernador Andrew Cuomo también levantó su voz contra la Administración federal y manifestó su respaldo absoluto a la comunidad inmigrante.

“El inminente ataque de la Administración de Trump de las incursiones de ICE en todo el país, incluso aquí en Nueva York, es vergonzoso y totalmente inaceptable. Lucharemos en todo momento para proteger a nuestras familias inmigrantes y como he dicho antes, si hay una movida para deportar a los inmigrantes, les digo que empiecen conmigo, un hijo de inmigrantes”, dijo Cuomo, manifestando que hay recursos de ayuda. “Ordené al equipo de Respuesta Rápida del Programa de Defensa de la Libertad del Estado que esté en alerta máxima y ayude de inmediato a cualquier familia que necesite servicios legales. Insto a cualquier persona que necesite asistencia a que se comunique con el Equipo de Defensa de la Libertad al 1-800-566-7636 o liberty@dos.ny.gov (…) no dejaremos que la división y el odio ganen”.

Dónde pedir ayuda