¡Después de 20 años! Montserrat Oliver y Yolanda Andrade salieron del clóset en TV

Las famosas hablaron de su orientación sexual

A pesar de que eran secretos a voces, nunca Monserrat Oliver y Yolanda Andrade habían hablado sobre sus preferencias sexuales, hasta hace unos días, cuando al inicio de uno de los programas de Mojoe, salieron del closet, mientras un coro cantaba “Todos me miran”, de Gloria Trevi.

“Definitivamente tenía que salir del clóset contigo en este programa. Pues sí, después de 20 años, cada quien se toma su tiempo. Hay que darles su tiempo, cuando sea el indicado. Aquí estamos festejando nuestra salida del clóset”, dijo Montserrat.

La conductora siguió diciendo: “Mira, quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí tan abiertamente, celebrando, con las banderas cuando todo el tiempo nos decíamos: ‘qué van a decir’, ‘qué horror’, ‘qué asco’, ‘qué desperdicio’. Siempre diciéndonos que tenemos un gran defecto, que le vamos a causar una enorme tristeza a nuestros papás, y ¿saben qué?, no hay mayor tristeza que no ser tú, mientras no le hagas daño a nadie, quien te quiere te va a amar tal cual eres. Ser gay es toda otra forma de vida, todo un universo”, mencionó.