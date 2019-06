Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: Los detalles secretos de su boda

Entra que te contamos todo

Todo está listo para que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez unan sus vidas en sagrado matrimonio este próximo sábado 29 de julio en horas del mediodía. Aunque han intentado mantener en secreto absolutamente todo, aquí te revelaremos detalles de lo que promete ser la boda del año.

El hermetismo se debe a que tendrían la exclusiva con Telemundo, más específicamente con ‘Al Rojo Vivo’ y sería parte del paquete que firmaron con la nueva temporada del reality de ‘Los Rivera’ y dos especiales más.

La invitación que trascendió a los medios y que te la hemos compartido, no se habría filtrado de casualidad, formaría de parte de la estrategia para crear aun más expectativa y, con ello, lograr, supuestamente, más rating para el show de las tarde que no estaría pasando por su mejor momento no solo de rating, sino internamente dentro de la cadena.

¿Cómo será esta boda? Sería como su reality, sabríamos de los novios, la familia y sus invitados minuto a minuto. Toda la familia estaría presente, inclusive Lupillo Rivera y los veríamos juntos nuevamente después de varios años.

¿De qué manera estará presente Jenni Rivera? Hay varias versiones al respecto, desde que Chiquis usará una joya de su madre, la favorita, hasta que incluso en la ceremonia se escucharía a ‘La Diva de la Banda’ cantando en el momento en que la novia entra a la capilla.

Chiquis lleva preparándose para esta boda desde hace unos cuantos meses, con 15 libras menos, la hija mayor de Jenni luciría tres diferentes vestidos: el de la ceremonia, uno para mitad de la fiesta y un tercero para el final.

Según varias de nuestras fuentes toda la familia cantará, incluida sus hermanas y su cuñado, Ángel, a quien lo vimos participando en ‘La Voz’.

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta, sería la proyección de un video del recuerdo en donde se verían varias imágenes de Jenni.

Como hemos escuchado en varios medios, su tío Pedro no sería quien oficie la ceremonia ni los una, sino otro pastor al que la familia quiere mucho también.

Otra de nuestras fuentes nos contó que la boda estuvo en peligro de cancelación varias veces, debido a que los nervios de los preparativos, como en casi todas las parejas, trajo muchas discusiones entre Lorenzo y Chiquis.

¿Cuándo veremos esta boda? Según pudimos saber, estaríamos viendo algunos detalles en ‘Al Rojo Vivo’, después habría un show especial del casamiento y finalmente los detalles en la siguiente temporada del reality, tal como sucedió con el de Larry Hernández.

Hasta el momento tanto Chiquis como Lorenzo han preferido guardar silencio, y aunque ya estarían casados por lo civil, para ellos la ceremonia del sábado sería la que cuenta en sus vidas y en su corazón.