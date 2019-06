Insultan en Instagram a reportera de El Gordo y la Flaca, por entrevista a Cardi B

La rapera ha exigido respeto hacía su familia sobre todo porque cuando la reportera la abordó ella no contaba con equipo de seguridad

Ayer compartieron esta imagen en el Instagram de El Gordo y la Flaca. En la imagen aparecen, al centro Raúl de Molina, junto a él y de rojo Karina Banda y de celeste Clarissa Molina. Dicha publicación ha sido el medio elegido por parte de los haters para insultar a la reportera que buscó entrevistar a Cardi B.

Cardi B explota a gritos en contra de reportera de El Gordo y la Flaca

La famosa rapera compartió un vídeo en Instagram en donde narró el incidente con una periodista del programa de Univision, que sin razón aparente, según la cantante, la abordó cuando ésta llegaba a un establecimiento para realizarse un masaje. Según los hechos narrados por Cardi B, la reportera de la nada apareció junto a ella con micrófono y cámara, mientras la cantante apenas salía del vehículo con su hija y en compañía de su padre.

Cardi explotó ante la invasión de su privacidad, sobre todo porque dijo no querer dar entrevistas, pidió que su padre y su hija no fueran grabados ni abordados por la cámara, hecho que al parecer no se respetó, y cuando ésta vio que estaban haciendo tomas de su padre explotó en contra de la reportera a gritos exigiendo respeto. Cardi B incluso le dijo que ella amaba el programa de Lili Estefan y Raúl de Molina, pero que no creía en el profesionalismo de la reportera que la estaba abordando.

Ante los hechos antes expresados los fans de la famosa rapera se han ido a la yugular exigiendo saber quién fue la persona que buscó entrevistar a la cantante, y a través de sus comentarios en esta imagen los insultos van de mal en peor.

Estos son algunos de los comentarios que se han publicado en esta imagen como reacción a la brutal declaración de Cardi B.