Baile, canto y escándalo en la boda del año: al interior de la fiesta de Chiquis Rivera

View this post on Instagram

MAÑANA en @unnuevodia hablaremos de TODO lo qué pasó en la boda de @chiquis y @lorenzomendez7 😱 Desde los detalles de la fiesta, el vestido y la ceremonia 👰🏼🤵🏽 hasta el zafarrancho y caos que se formó afuera con la prensa. ¡TENEMOS TODO! Así que nos vemos bien temprano en @unnuevodia 7am/6c