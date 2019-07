Pareja joven murió ahogada durante fiesta en playa de Queens

No había salvavidas en servicio anoche, cuando sucedió la tragedia

Una pareja de Long Island murió en el hospital después de que ser rescatada inconsciente en el agua cerca de Far Rockaway Beach, anoche en Queens.

Según parientes, las víctimas -Umarie Chamble (25) y Keylon Ramsay (28)- asistían a la fiesta de cumpleaños de una amiga en la playa cuando entraron al agua y se ahogaron.

“Fue mi primer hijo, fue el mejor hijo que pude pedir”, dijo el padre de Ramsay a CBS2 en una entrevista exclusiva. “Me duele, me está rompiendo el corazón ahora mismo. No hay mucho que pueda decir, pero era un niño fantástico. Simplemente me rompe el corazón ya no tenerlo”.

La policía respondió a una llamada al 911 poco antes de las 10:30 p.m. del martes. Cuando los oficiales llegaron a Ninth Street y Seagirt Boulevard, encontraron a la pareja en el agua cerca de la costa.

Ambos fueron llevados al Hospital Saint John, donde los declararon muertos.

No había salvavidas en servicio a esa hora, según la prensa. New York Post acotó que una de las víctimas estaba enseñando a la otra a nadar.

El padre de Ramsay dijo que habló con él alrededor de las 8 p.m. La siguiente llamada que recibió fue sobre el ahogamiento. También dijo que a su hijo no le gustaba entrar al agua.