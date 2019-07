¿Arde Irina Shayk?: Famosa revista asegura que Lady Gaga ya vive con Bradley Cooper

View this post on Instagram

Según la nueva InTouch, Lady Gaga se mudó con Bradley Cooper porque ya no tienen que disimular nada? !!!! No pues waoo!!! Según la revista, la cantante comenzó a vivir con el actor de ‘A Star Is Born’ poco después de terminar su relación con Irina Shayk, el mes pasado. “Ella ya incluso había mudado algunas de sus cosas al apartamento” – dijo la mucama spy fuente a la revista. “Él es muy orientado a las relaciones cuando se trata de eso, y no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico. Y ahora ya no tienen que fingir.”La fuente asegura que Bradley limpió los closets después que Irina se mudó, y Gaga no perdió tiempo en llenarlos con sus trapos. La cantante también ha dado sus toques personales al townhouse del actor en West Village, incluyendo “su propia decoración y muebles” mientras planea hacer más renovaciones permanentes pronto. Obvio, después sueltan que Gaga y Bradley están felices como perdices viviendo juntos pero que no quieren saltar tan rápido al matrimonio todavía, ya que ambos acaban de tener rupturas amorosas. “Ellos ya sienten que están bajo el ojo público, y no quieren toda la atención de una gran boda ahora mismo. Ellos no necesitan hacerlo oficial.”“Ellos ya sienten que están bajo el ojo público, y no quieren toda la atención de una gran boda ahora mismo. Ellos no necesitan hacerlo oficial.”