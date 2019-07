Profesor que intentó quemar Catedral San Patricio de Nueva York no irá a juicio, por “incapacidad mental”

Será trasladado de la cárcel Rikers a un centro de salud

Marc Lamparello, ex profesor de filosofía del Lehman College que intentó quemar con latas de gasolina la Catedral San Patricio de Nueva York, no está mentalmente apto para ir juicio, determinó el juez y esta vez la fiscalía no lo objetó

Poco días después del incendio de la Catedral Notre Dame en París en abril, Lamparello quiso hacer lo mismo en Nueva York e incluso había comprado un pasaje sin regreso para Roma, para supuestamente también repetir la acción en templos católicos en El Vaticano.

Los cargos por incendio provocado contra Lamparello, residente de Hasbrouck Heights (NJ), se suspenderán indefinidamente mientras recibe tratamiento en un centro de salud mental, dictaminó un juez de Manhattan ayer.

Lamparello (37) era alumno de CUNY en busca de un doctorado en filosofía, y trabajó como profesor adjunto en Lehman College.

Actualmente está encarcelado en Rikers y regresará a la corte el 16 de julio, cuando el juez ordenará formalmente que lo trasladen a un centro de salud, informó New York Post.

Al ser detenido a mediados de abril, admitió ante la policía que había dejado los medicamentos que tomaba para la esquizofrenia y los cambios de humor bipolares.

“Para nosotros es muy claro… que su plan y su intención en la noche del 17 de abril fue incendiar la Catedral de San Patricio”, dijo el fiscal David Stuart en la comparecencia de Lamparello.

El abogado defensor Chris DiLorenzo atribuyó la conducta de su cliente a un episodio psicótico. Los fiscales inicialmente impugnaron la conclusión de que no era apto para el juicio, pero ayer no disputaron el último hallazgo.