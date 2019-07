Instagramer dominicano asesinado por vecino en Miami rogó que no lo mataran

Juan Luis Martínez fue baleado cerca de su barbería como resultado de una pugna de mucho tiempo, de acuerdo con las autoridades

Foto: (Captura / Go Fund Me)

Familiares y amigos del instagramer y barbero dominicano Juan Luis Martínez asesinado en Miami, Florida, realizaron una vigilia este jueves en recordación al fallecido.

Martínez, de 35 años y quien era propietario de “Luigi´s Barber Shop”, fue asesinado a tiros por un vecino, identificado Adrian Dorta Martínez, de 46.

Dorta Martínez, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado, habría confesado a la policía del condado Miami Dade el crimen.

El ataque se reportó la tarde del martes cuando el sospechoso persiguió a la víctima en su carro hasta que lo alcanzó. Aunque el dominicano, supuestamente, le rogó que no lo matara, Dorta Martínez lo ignoró y disparó. Las autoridades lo encontraron en el exterior de una casa cercana con varios impactos de bala.

El altercado que desembocó en el asesinato inició en la barbería.

El instagramer y miembro de La Garata Films, supuestamente había estado involucrado en disputas previas con Enrique Martínez, de 69 años, quien es el padre del acusado.

Información extraoficial apunta a que el detenido llevaba tiempo quejándose del volumen de la música dentro de la barbería.

“Esa pelea viene desde hace muchos años desde que él compró ahí… entonces ayer se escaló al punto que llegó”, declaró un vecino del sector en medio de la vigilia realizada anoche frente al negocio ubicado en el 3107 noroeste y la 95 calle en Miami.

“Y ahí mismo sacó la pistola y le cayó tiros a todo el mundo, se paró allí en el medio de la calle y uno corrió para allá y le tiraba tiros para matarlo”, agregó el supuesto testigo citado por el medio CDN.

“Tenía la esperanza de que esto fuera una equivocación. Hasta hoy me negaba a aceptarlo porque no entiendo como a un padre, hijo, amigo, hermano y ser humano se le robe la vida de modo tan absurdo. No concibo que no estés”, escribió, por su parte, la hermana de la víctima en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Precisamente, en ésa y otras redes como Facebook, el dominicano compartía contenido humorístico que en la mayoría de los casos protagonizaba.

La familia abrió una cuenta para recolectar dinero en GoFundMe destinado a los gastos del funeral.