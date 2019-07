Residentes de Astoria sufren corte de energía tras tormenta

Trabajadores de ConEdison llevan horas trabajando en la calle 33 con 31 Avenida de Queens reparando los daños que dejaron a más de 500 familias sin luz

La tormenta que sacudió a la Gran Manzana el miércoles pasado, no solo asustó a muchos residentes por los torrenciales aguaceros y los ruidosos relámpagos que se avistaron en el cielo, sino que en Astoria, Queens hizo de las suyas con el suministro de energía.

Así lo confirmó este jueves la compañía ConEdison, luego de que más de 500 familias del popular vecindario de Long Island City que residen a la altura de la calle 33 con 31 Avenida, se quedaran a oscuras y sin aire acondicionado.

El suministro de luz se vio suspendido por varias horas y durante todo el día, decenas de trabajadores de ConEdison estuvieron reparando conexiones y cables averiados en el sector, con la esperanza de que este viernes, cuando se inicie la primera ola de calor intensa del 2019, el problema haya sido resuelto por completo y no se presenten nuevos recortes.

“Se trató de algo relacionado por el mal clima, pero estamos trabajando fuertemente para reparar los daños”, aseguró un empleado de ConEdison, quien dio un parte de tranquilidad.

Residentes de la zona como Luis Hernández, quien vive junto a su esposa y sus dos niños menores sobre la calle 33, que fue cerrada durante el día mientras los camiones de ConEdison y sus trabajadores desarrollaban los arreglos, comentaron que sin el suministro de luz, las cosas no han sido fáciles.

“Anoche no pudimos dormir sin aire y mis niños se pusieron muy nerviosos, no solo por los ruidos de la lluvia sino por el humo que empezó a salir de una de las alcantarillas”, comentó el padre colombiano. “La verdad estamos cruzando los dedos para que el problema se resuelva bien y que el fin de semana, cuando dicen que la temperatura va a subir a más de 100, ya tengamos luz”.

La ecuatoriana Rosita Lugo se sumó a las preocupaciones, pero aprovechó para agradecer a ConEdison por lo diligentes que han sido para restablecer el servicio.

“Uno no puede echarle la culpa a ellos por eso, pues la lluvia fue tan fuerte y fea que antes no hubo cosas peores. Lo bueno es que todo el día ellos han estado trabajando duro y hasta mojándose para garantizar que no sigamos a oscuras”, dijo la mujer, quien vive con sus dos perritos.

ConEdison, que advirtió que las intensas temperaturas que sacudirán en los próximos días a Nueva York podrían generar más apagones, también informó que la tormenta ocasionó daños en partes de Flushing, donde el servicio fue reestablecido durante el día.