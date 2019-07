Llega la cuarta temporada de “Queer eye” a Netflix

Los "fab five" protagonizan el exitoso programa de cambios de estilo

“Queer eye”, uno de los programas más exitosos de Netflix, ha regresado con su cuarta temporada. El equipo conocido como los fab five (Tan France, Antoni Porowski, Karamo Brown, Jonathan Van Ness y Bobby Berk) transforman la personalidad de hombres y mujeres en los nuevos capítulos, que se llevan a cabo en Kansas City.

Los cambios son drásticos, pero con resultados muy efectivos: van desde el diseño de interiores hasta el arreglo personal. A diferencia de la serie original (“Queer eye for the straight guy“), que se dio a conocer hace 15 años, este programa se adentra más en los problemas y retos de las personas que solicitan los servicios de los fab five.

Son ocho episodios en los que diversos participantes se someten a un makeover total en pocos días, en un show muy entretenido que en 2018 ganó tres premios Emmy, en la división Primetime Creative Arts; este año ha conseguido dos nominaciones.

La cuarta temporada de “Queer eye” está disponible en Netflix desde el 19 de julio; aquí el trailer:

