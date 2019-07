Hospital rechaza negligencia por mujer que dio a luz afuera de las instalaciones

La madre y la bebé fueron internadas y están en perfecto estado de salud

MÉXICO – El Hospital Materno Infantil de la ciudad de Monterrey registró un episodio inusual, cuando una joven madre de 21 años dio a luz afuera de la institución durante la madrugada.

Los hechos se registaron apenas unos minutos después de salir del hospital, a donde había llegado quejándose de dolores en el vientre, la mujer se recostó en el piso y tuvo un parto fortuito.

Un video difundido por testigos se viralizó en redes sociales, desatando críticas por una supuesta negligencia, lo que más tarde rechazó la Secretaría de Salud del Estado.

En las imágenes se aprecia que un médico y una enfermera se acercan para auxiliar a la mujer, mientras varias personas exigían atención a gritos. Un hombre, al parecer esposo de la paciente, reclamó airadamente al personal, mientras el padre de ella le pedía calma.

Guardias de seguridad trataron de alejar a los testigos, lo que también desató reclamos.

“¡Pónganse a chambear!”, gritó una persona.

El Gobierno afirmó en un comunicado que la paciente fue atendida, pero se negó a recibir atención completa.

“En ningún momento se le negó la atención a la paciente”, estableció la Secretaría de Salud.

“La paciente refirió dolor y se le administró el medicamento indicado, pero no permitió que se le realizara el procedimiento para confirmar la dilatación cervical… Al no acceder, se le otorgó el alta voluntaria, toda vez que el hospital no puede retener a nadie contra su voluntad”.

Según la Secretaría, se presentó un parto fortuito prematuro de 36 semanas de gestación, del que nació una bebé con peso 2.5 kilogramos y 49 centímetros de altura.

La autoridad reportó que la madre y la bebé fueron internadas y están en perfecto estado de salud.