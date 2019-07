“¡Ricky, renuncia!”: Bad Bunny llevó hasta España sus protestas contra el gobernador de Puerto Rico

View this post on Instagram

"y que se enteren to' los continentes…" ✊🏻 En nombre de todos los puertorriqueños fuera de la isla y de la gran cantidad de BORICUAS que hay en BARCELONA, @ricardorossello RENUNCIA!!!!! NO NOS VAMOS A QUITAR!!!! HASTA QUE TE QUITES TÚ!!!! ✊🏻🇵🇷🔥 EL MUNDO ENTERO EXIGE TU RENUNCIA!!!!