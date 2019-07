Advierten a ConEdison que podría perder contrato en Nueva York tras apagones

Luego de que más de 54,000 familias quedaran a oscuras desde el fin de semana, el alcalde De Blasio y el gobernador Cuomo criticaron a la compañía de energía y analizan sanciones

Más de 54,000 neoyorquinos, principalmente residentes de Brooklyn y Queens, amanecieron este lunes a oscuras, luego que desde el domingo se registraran apagones en varios zonas de la ciudad. Los vecindarios con más problemas en Brooklyn fueron Flatbush, Prospect Park Lefferts Gardens, Prospect Heights, Canarsie, Flatlands, Old Mill Basin y Bergen Beach, mientras que en zonas de Queens como Woodside y Sunnyside se declaró la alerta y se pidió reducir el consumo.

Y aunque la compañía ConEdison, que provee el suministro de energía a la mayor parte de la Gran Manzana, desplegó desde muy temprano en las zonas afectadas equipos para restablecer el servicio, los efectos del apagón causaron dolores de cabeza a familias enteras, que vivieron una jornada incómoda al tener que permanecer sin luz durante la mayor parte del día.

Así lo confesó Marelis Sánchez, quien literalmente se pasó el día sentada a las afueras de su edificio para no “cocinarse del calor” junto a sus dos hijos y sus tres sobrinos en su apartamento de Prospect Heights.

“No nos quedó de otra que volver la calle en nuestra casa por hoy, pues allá arriba, sin aire, nos vamos a asfixiar y hasta tenemos que comer aquí afuera hasta que arreglen el problema”, aseguró la madre mexicana, quien no culpó a ConEdison por los sucedido. “Creo que por tanto calor que hubo estos días estas cosas pasas, y lo mejor es tener paciencia”.

Pero no todos los afectados tienen la misma postura. María Medina, también residente del mismo vecindario, señaló a ConEdison por haber dejado a más de 9,000 familias sin luz en Brooklyn.

“Ellos deberían estar preparados ante este tipo de situaciones y no venir a improvisar y solo actuar cuando ya el daño está hecho. Necesitan revisar eso y que les jalen las orejas para que no se repita esto”, aseguró la inquilina de un edificio en la calle Clinton.

Amenazan con sanciones

Y es que precisamente esa parece ser la misma percepción que tienen las autoridades locales y estatales, pues el gobernador Andrew Cuomo criticó fuertemente a ConEdison y hasta afirmó que pudieran recibir sanciones que incluyen la pérdida del contrato para proveer el servicio en la Gran Manzana.

“Esto no es aceptable. Pagamos servicios para hacer un trabajo. Al principio, el apagón en Manhattan, donde todo el lado oeste de Manhattan estaba sin luz… no es solo un inconveniente, es peligroso. Los semáforos se apagan. Recuerden que en pasados apagones hemos tenido caos, hemos tenido saqueos, eso es un riesgo para la seguridad pública. Ahora tenemos una ola de calor. Se llama verano, y no acepto que ConEdison diga que hubo una ola de calor”, dijo Cuomo.

El mandatario estatal recordó que esta es una franquicia “que no es otorgada por Dios, es otorgada por la gente de la ciudad, y uno puede cambiar una empresa de servicios públicos si no se desempeñan bien (…). Estamos haciendo una investigación ahora. Hay una gama de opciones. Pueden ser penalizados, se les puede penalizar de una manera que perjudica su propio bolsillo en lugar de simplemente transferirlo a la factura de los contribuyentes. La sanción definitiva es que pudieran perder la franquicia… legalmente es totalmente posible”.

El alcalde Bill de Blasio se sumó a las quejas y criticó a la compañía de energía por la falta de comunicación clara sobre los daños ocurridos.

“Las temperaturas están empezando a bajar. Ya no estamos lidiando con ese problema y lo que estamos viendo en Brooklyn no fue debido a los niveles de demanda. Pero he estado hablando con ConEdison y una vez más no estamos recibiendo respuestas claras de ConEdison. Estoy muy frustrado por este hecho. No estamos obteniendo respuestas claras sobre por qué ocurrió esto o cuáles son las restauraciones exactas”, dijo el mandatario municipal.

“Estoy muy, muy preocupado por lo que eso significa para las personas que viven en esos vecindarios (…) hubo una proyección de la cantidad de energía que se usaría este fin de semana, llegó, el uso real llegó en la parte alta, según me dijo ConEd, pero nunca se acercó, en todo el nivel de nivel que les causaría un grave problema. Así que no es eso. Es algo que está sucediendo con la forma en que administran sus sistemas y sus equipos que claramente no es eficiente”.

Más de 20,000 familias seguían a oscuras

En horas de la tarde de este lunes, ConEdison le confirmó a El Diario que durante el día habían logrado restablecer el servicio a más de 33,000 familias, y que todavía quedaban unas 21,000 a oscuras.

“Nuestras mujeres y hombres continúan trabajando de manera segura para restaurar a todos tan pronto como podamos (…) estamos completamente enfocados en hacer que los clientes vuelvan a tener servicio. Los representantes de servicio al cliente se encuentran en el sureste de Brooklyn y brindan asistencia mientras las cuadrillas trabajan para restaurar la luz a los clientes restantes en esa área, así como en otras partes de nuestras áreas de servicio”, inidicó ConEdison a través de un comunicado. “Estamos distribuyendo hielo seco en dos ubicaciones en Brooklyn a clientes afectados por los cortes de energía provocados por la ola de calor del fin de semana”.

Residentes como Katia Díaz se mostraron bastante dudosas de que el servicio sea restablecido por completo en las próximas horas, y confesó que junto a su familia decidió tomar medidas extra.

“Vamos a ver qué pasa. En mi casa hay luz en una parte, muy poquita, pero hay algo y en otra no hay nada, entonces lo que hizo mi novio es que se fue con el niño a Yonkers para estar más tranquilo y yo compré mucho hielo para estar preparada por si esta situación se complica o no se mejora pronto”, dijo la mujer.

Neoyorquinos a oscuras