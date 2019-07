Ganó la lotería y renunciará a su trabajo para convertirse en “amo de casa”

El ganador aseguró que no veía la hora de renunciar a su empleo pues nunca le gustó y asegura que ahora ya no tiene necesidad de seguir con él

Ganarse la lotería, sin duda, le da un cambio radical a la vida de los ganadores… ya sea para bien o para mal.

Muchos sueñan con obtener un gran premio para concretar sus sueños como adquirir una lujosa casa, autos, hacer viajes por todo el mundo y también, por qué no, decirle adiós a la necesidad de trabajar, una idea que no es del todo benéfica, según algunos expertos en el tema.

Pero eso no le ha importado a un hombre originario de una pequeña localidad cercana a Melbourne, Australia, el cual hace unos días compró un boleto de la lotería TattsLotto, algo que no solía hacer pero que llevaba ya mucho tiempo sin adquirir uno, mismo que resultó ganador de un premio equivalente a $1 millón de dólares.

“Es surrealista. Salí de tiendas el sábado y decidí aprovechar el momento para comprar un boleto. No le había mencionado la decisión a mi esposa, así que el domingo le dije: ‘bien, voy a revisar mi boleto de lotería para ver si no tengo que ir a trabajar el lunes’. Entré en la web, revisé mis números y me di cuenta de que no tendría que hacerlo. La llamé para que lo revisara conmigo y, después de que ella también lo viera… ¡ambos empezamos a gritar!”, declaró el ganador.

El hombre aseguró que está feliz porque no tiene ya necesidad de ir a trabajar y ese era uno de sus más grandes sueños.

Ahora, la pareja ganadora tomó la decisión de que él no volverá a trabar pero si esposa sí lo hará, ya que ella ama su trabajo, por lo que el ganador se convertirá en “amo de casa”, mientras piensa realmente lo que quiere hacer ahora con su vida.

“Odio mi trabajo, así que no puedo esperar a poder dejarlo, pero a mi esposa le encanta lo que hace, por lo que seguirá trabajando. Podría usar este tiempo para estudiar algo nuevo, pero por el momento, ¡creo que solo seré un buen amo de casa!”, indicó el ganador.

Lo que sí tiene claro esta pareja es que gran parte del dinero lo usarán para pagar una hipoteca y también para hacerle algunas reformas a su casa; tampoco descartan comprar otra propiedad.