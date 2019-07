Adolescente dominicano y adulto ciclistas mueren arrollados el mismo día en Nueva York; otro herido grave

Ya son 17 los pedalistas fatalmente golpeados este año en toda la ciudad

Fue un día funesto en el asfalto de NYC: Alex Cordero, adolescente de 17 años, murió ayer tras ser golpeado por una grúa en Staten Island. Horas después un hombre de 58 años de edad también fue arrollado fatalmente por un camión en Brooklyn.

Sus muertes elevaron a 17 los pedalistas fatalmente atropellados este año en NYC, además de un niño herido en 2016 que falleció el pasado 1 de julio. La cifra es alarmante, considerando que hubo 10 casos en todo 2018.

Luego, la madrugada de hoy, fue reportado otro caso: un ciclista no identificado resultó gravemente herido tras ser arrollado cerca de la 1 a.m. en Woodhaven Boulevard, cerca de la intersección de Jamaica Avenue, en Queens, reportó New York Post.

Cordero estaba en su bicicleta cerca de Castleton Avenue y Clove Road cuando una grúa de remolque chocó contra él poco después del mediodía. Sufrió un trauma severo y lo declararon muerto en el Richmond University Medical Center.

El conductor de 38 años se quedó en la escena del accidente en Staten Island, informó Pix11.

Cordero estudiaba en Curtis High School en St. George y llegó a Estados Unidos desde República Dominicana en 2017, destacó el portal silive.com

Horas después, a las 3:50 p.m. sucedió la otra fatalidad en McGuinness Boulevard y Norman Avenue, en Greenpoint. El nombre de la víctima no ha sido revelado.

Hasta finales de abril, las muertes por accidentes viales ya habían subido 30% con respecto al mismo período el año pasado, estableciendo en 2019 un ritmo de un fallecido cada dos días.