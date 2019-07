Robert Mueller afirma que Trump no fue exonerado y podría ser acusado de un crimen al dejar la presidencia

El exfiscal especial, sin embargo, mantiene distancia y no precisa si el mandatario debería ser acusado

El exfiscal especial Robert Mueller dejó claro, ante los miembros de los comités Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que el presidente Donald Trump no fue exonerado en su investigación sobre actos que presuntamente cometió, particularmente obstrucción de la justicia.

Aunque también indica que el mandatario podría ser acusado de un delito cuando deje la Casa Blanca, Mueller mantiene distancia y no indica si el republicano debería ser acusado.

Fue el representante republicano Ken Buck (CO), quien pidió al Mueller aclarar sobre un posible cargo al mandatario.

“¿Podría acusar a un presidente de un crimen después de dejar el cargo?”, cuestionó.

Mueller respondió con un “sí”, entonces Buck insistió quie si crecía que el mandatario había comprometido su persona por obstrucción de la justicia en la investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.

“Sí”, repitió Mueller. Buck quiso aclarar si se refería a estándares éticos.

“No estoy seguro, porque no he observado los estándares de ética, pero la opinión de la OLC (Oficina Legal) dice que el fiscal, si bien no puede presentar cargos contra un presidente en funciones, puede continuar la investigación para ver si hay otros personas involucradas en la conspiración”, apuntó el exfiscal especial.

Durante los cuestionamientos de demócrata Jerrod Nadler (N.Y.), Mueller indicó que su reporte no exonera al presidente Trump.

“En realidad no puede concluir que el presidente no cometió obstrucción de la justicia, ¿es correcto?”, expuso Nadler.

El exfiscal especial precisó nuevamente que el Departamento de Justicia no puede acusar al presidente en funciones de un delito.

“Bueno, al principio decidimos que, en lo que respecta a la culpabilidad del presidente, necesitábamos avanzar, solo después de tomar en cuenta la opinión de la OLC que indicaba que un presidente en ejercicio no puede ser acusado”, apuntó.

Nadler acota que el informe de casi 500 páginas no concluyó que no hubo obstrucción de justicia, pero quiso que Mueller lo precisara.

“Eso es correcto”, indica.

El demócrata planteó entonces si Mueller exoneró al mandatario.

“No”, dijo. Nadler cuestiona si en el informe se precisa que no se exonera al mandatario. “Lo hace”, indicó el exfiscal especial.