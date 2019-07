De película: Encuentran tras refrigerador cuerpo de latino que desapareció hace 10 años

La policía de Council Bluffs, en Iowa, encontró el cuerpo sin vida de Larry Ely Murillo-Moncada en enero de este año. Los restos mortales del joven habían permanecido durante casi 10 años detrás de un refrigerador del supermercado en el que trabajaba. Por primera vez, su padre habló públicamente sobre como ha sido esta larga búsqueda.

Víctor Murillo y su mujer tuvieron el 28 de noviembre de 2009 una discusión con su hijo Larry, que tenía entonces 25 años. Después de eso, contó Murillo padre a KETV, el joven salió de la casa corriendo y con un extraño e irracional comportamiento, que los padres achacaron a los medicamentos que su hijo ingería.

Él, su esposa y un amigo estuvieron buscando a Larry aquella noche y denunciaron su desaparición a la policía. Fue entonces cuando empezó una búsqueda por todo el condado que se extendió hasta que, este enero, unos obreros encontraron el cuerpo en descomposición en el supermercado donde trabajaba el muchacho. Fue el sargento de la policía de la ciudad el que ató cabos antes que las pruebas de ADN confirmaran que estaban antes los resto mortales del joven latino.

Sus compañeros de la tienda No Frills dijeron a las autoridades que Larry estaba libre el día de su desaparición pero recordaron que, con frecuencia, se subían a los congeladores en sus descansos. Es por ello que, al no encontrar ningún traumatismo, la investigación concluyó que el joven enfadado habría ido a ese lugar para pasar tiempo solo. Sin embargo, por accidente habría caído, desde una altura de 12 pies, entre las escasas 18 pulgadas que hay detrás de los grandes aparatos.

