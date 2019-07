Leonardo DiCaprio: “Yo prefiero las pupusas… son mejores que los tacos”

Leo se queda con el famoso platillo salvadoreño, mientras que Brad Pitt ama la cocina mexicana

En una entrevista reciente el ganador del Óscar, Leonardo DiCaprio, aseguró que él prefería las pupusas por encima de los tacos. “Yo prefiero las pupusas… son mejores que los tacos, para mí”, aseguró el actor, después de que un periodista le preguntara a los protagonistas de “Once Upon a Time… in Hollywood” cuál era su comida mexicana favorita, a lo que Brad Pitt dijo que no había nada mejor que los tacos.

El ex de Angelina Jolie dijo, “No puedes ser Los Ángeles y no amar la comida mexicana… Nada puede ganarle a los tacos“. Ante su respuesta DiCaprio dijo: “Yo prefiero las pupusas”. Ante la respuesta de Leonardo, el director de la película, Quentin Tarantino dijo: “Tenemos a un salvadoreño aquí”, señalando al oscarizado DiCaprio.

La entrevista fue para el programa Despierta América y aquí les compartimos el extracto del vídeo.