Tini Stoessel se suelta el pelo junto a Camila Sodi

View this post on Instagram

#SueltateElPelo SOLO FANTAN 3 DIAAAAASSSSSS🙌🏻🙌🏻🙌🏻😁😁😁😁🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💪🏾💪🏾❤️❤️❤️