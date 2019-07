Mira quién es el hombre que hizo coincidir a J Balvin y Shakira

View this post on Instagram

So proud of my fellow Colombians in the Tour de France – 3 in the Top 10! Congrats @EganBernal on your incredible victory! 🇨🇴🚴‍♂️🥇‬ Orgullosa de mis compatriotas en @letourdefrance! 3 colombianos en el Top 10! Felicidades Egan Bernal por tu impresionante victoria!! 🇨🇴🚴‍♂️🥇‬ Shak‬ 📷 @letourdefrance ‬