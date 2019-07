Reportan múltiples víctimas por tiroteo en festival en California

Al menos 11 personas resultaron heridas en un tiroteo que tuvo lugar en la tarde de este domingo en el Gilroy Garlic Festival, en el norte de California.

Según reportó NBC Bay Area, las autoridades y varias ambulancias llegaron hasta el Christmas Hill Park en donde posiblemente había un tirador activo.

La policía de Gilroy alertó a las personas que la zona se mantenía activa y envió condolencias a los familiares de las víctimas.

La portavoz de Santa Clara Valley Medical Center, Joy Alexiou, dijo que el hospital ha recibido al menos cinco víctimas del tiroteo, aunque no tenía información sobre sus condiciones de salud, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today’s shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter

— Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019