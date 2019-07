Tras amenazas de redadas de ‘La Migra’ NYC ofrece ayuda sicológica gratuita

El Departamento de Salud invita a quienes enfrenten episodios de depresión, estrés y miedo, a que “no sufran solos” y llamen a la línea NYC Well, de manera confidencial y en español para recibir apoyo emocional

El mes pasado el presidente Donald Trump anunció que ‘La Migra’ incrementaría sus operativos en 10 ciudades del país, entre ellas Nueva York. Y aunque hasta el momento solo se han conocido un par de acciones por parte de agentes de ICE, sin arrestos, en zonas como Sunset Park, en Brooklyn, y El Barrio, en Manhattan, las amenazas ya están haciendo de las suyas entre neoyorquinos temerosos.

Cuadros de estrés, ansiedad, cambios de humor y hasta depresión, han aparecido en hogares como el del mexicano Alejandro Hernández, quien confiesa que la incertidumbre tiene a su familia con los nervios de punta.

“Otra vez nos sentimos como hace tres años cuando Trump ganó. Por más que uno quiera, uno no deja de sentir miedo y los niños lo notan y se les pega”, comenta el padre de familia de 35 años, quien tiene tres pequeños nacidos en Nueva York. “Yo trato de ser fuerte, pero me he vuelto más gruñón. Peleo más con mi mujer, y ella se la pasa alterada y triste. Ni siquiera quiere salir a la calle, ni al parque, porque siente que como ‘La Migra’ estuvo por aquí hace dos sábados, puede regresar y agarrar gente”.

El mexicano agrega que, “sin saber mucho de medicina ni haber ido a la escuela”, siente que junto a su esposa y sus hijos están pasando por un episodio de estrés y depresión, al igual que “mucha angustia”, algo que ni siquiera le permite concentrarse bien en el restaurante donde trabaja en Manhattan, como ayudante de mesero.

Y reconociendo que situaciones como estas han aumentado entre familias inmigrantes, tras las nuevas directrices de la Administración federal y su plan de aumentar las detenciones a indocumentados, la Ciudad recordó a los neoyorquinos que existe un programa, totalmente gratuito y confidencial, que ofrecer ayuda sobre salud mental y emocional a cualquier persona que lo necesite. Todo esto, a través del teléfono.

Programa gratuito ‘NYC Well’

El Departamento de Salud la Ciudad está haciendo un llamado para que los inmigrantes temerosos no afronten solos esos episodios de desestabilidad emocional y salud mental, y utilicen la ayuda que está disponible las 24 horas del día, en español, a través del programa “NYC Well”.

“Los ataques del Gobierno federal contra las comunidades inmigrantes están afectando la salud mental de los neoyorquinos. Estas amenazas de redadas y deportaciones masivas de ICE están sembrando ansiedad e incertidumbre en la vida de muchas personas y familias. Instamos a estos neoyorquinos a no sufrir en silencio”, aseguró la comisionada del Salud, la doctora Oxiris Barbot, quien envió un mensaje directo a la comunidad.

“Tenemos servicios de salud mental disponibles y queremos que los usen. Si usted o alguien que usted conoce siente miedo o ansiedad, puede hablar con alguno de nuestros consejeros, de manera confidencial, llamando a la línea de ayuda gratuita NYC Well, al 1-888-692-9355 y marcando el 3 para español. Allí lo atenderán de manera confidencial y no le preguntarán su estatus migratorio”, indicó la Comisionada.

La mexicana Gloria Tapia, quien confesó no saber del programa, se mostró interesada en poder recibir servicios y destacó que justo en estos momentos es de mucha ayuda para familias enteras que atraviesan por muchas situaciones y no saben cómo lidiar con ellas. “Me da mucho dolor especialmente por los niños chiquitos que uno ve con mucho miedo y las mamás que no saben qué hacer, y aunque a veces la gente quisiera un sicólogo, no pueden y creo que si uno llama y no tiene que dar datos puede sentirse más seguro”.

La madre dominicana Josefina Martínez, lamentó que las amenazas del Gobierno Trump estén causando tanto daño en la comunidad y aunque vio con buenos ojos el programa de ayuda de NYC Well, hizo un llamado a la Administración federal para que cesen los ataques, por consideración con los niños.

“El problema grande es que eso hace un daño irreparable en los más chamaquitos. Los nenes no tienen por qué sentir ese nivel de miedo ni tampoco sus papás, y eso se ha hecho más evidente en las últimas semanas”, aseguró la caribeña.

Ramón Martínez, quien tiene un puesto de helados en la esquina de la calle 116 con Avenida Tercera, en East Harlem, aseguró que el miedo a las redadas en el vecindario ha sido tal, que se nota en las calles.

“Aquí me doy cuenta que desde que Trump salió con sus amenazas, menos mamás vienen a comprar helados con sus niños. Las ventas se han caído como en más de un 20 por ciento y uno escucha que muchas tienen miedo”, comentó el comerciante, quien pidió al gobierno Trump no crear pánico. “Yo no tengo miedo ni a Trump ni a nadie, pero le digo que no está bien meterse con los niños, eso no es justo y lo que está haciendo es traumarlos”.

Alertan daños a la salud mental

El doctor Pablo Sadler, director médico de la Oficina de Salud Mental del Departamento de Salud de la Ciudad, advirtió que el daño a la salud emocional y mental de los inmigrantes no solo tiene que ver con el tema de las redadas sino con la propia manera como la Administración federal ha discriminado a los latinos.

“El tema de las redadas y el discurso racista del gobierno Trump excluye a la gente y tiene un impacto directo en quienes sienten que no pertenecen a una comunidad, o que no son parte del lugar donde están viviendo y los hace sentir como personas de segunda categoría”, dijo el experto, advirtiendo que desencadenan cuadros serios. “Esos son hechos traumáticos, y aunque desde el punto de vista ocasional el nivel de estrés cada quien lo maneja de manera diferente, esto entre las personas más vulnerables puede generar historias de ansiedad, depresión, pueden tener recaídas e incluso pueden ser un disparador del uso de sustancias como alcohol, tabaco o marihuana”.

El médico explicó que los cambios emocionales afectan directamente el desempeño de las personas en sus esferas laboral, académica y hasta en la manera cotidiana de relacionarse con las personas de su entorno habitual, por lo que pidió estar muy atentos a señales de alerta.

“La depresión se puede expresar de distintas formas. A veces se ven cambios vegetativos, cambios en el sueño, dificultad para dormir o dormir en forma excesiva, pérdida del apetito, dejadez generalizada, no ocuparse de la propia higiene, cambios en la personalidad, mayor irritabilidad, sobre todo con la gente más cercana, dificultad para concentrarse y para mantener relaciones normales con colegas”, explicó el doctor, al tiempo que advirtió que es fundamental vigilar a los menores.

“La ansiedad y la depresión en niños se muestra muchas veces con expresiones sicosomáticas. Con dolores de cabeza, fiebres, descomposturas, miedo de dejar la casa, miedo de separarse de sus padre porque no saben si van a volver a verlos, aislamiento, bajo rendimiento académico, incontinencia, ponerse el dedo en la boca y empezar a hacer cosas que no hacían antes”, advirtió el médico, quien hizo un llamado a que se use la línea NYC Well.

¿Qué es NYC Well?

NYC Well es el servicio gratuito y confidencial de la Ciudad de Nueva York para la intervención en situaciones de crisis. El servicio proporciona información y referidos para cualquier persona que busque ayuda por problemas de salud mental o abuso de sustancias. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

NYC Well es operado por Vibrant Emotional Health, en nombre del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York

Para obtener más información sobre el programa, puede visitar esta página en internet:

https://nycwell.cityofnewyork.us/es/

¿Dónde llamar?

Para ayuda en español, marque el 1 (888)-692-9355 y oprima el número 3

y oprima el número 3 Para ayuda en inglés, marque el 1 (888)- 692-9355 , y oprima el número 2

, y oprima el número 2 Para servicio de retransmisión para sordos o personas con dificultades auditivas llame al 711

200 idiomas están disponibles en la línea de ayuda.

Datos del programa NYC Well