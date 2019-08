VOTA POR EL 2019 COORS LIGHT LÍDER DEL AÑO

Líder comunitario Latino recibirá $25,000 para desarrollar programa con organización local

Coors Light anuncia a los finalistas para Coors Light Líder del Año 2019. Este grupo de 12 líderes latinos comunitarios demuestra un compromiso grandioso a empoderar su comunidad. Los líderes fueron nominados por organizaciones nacionales y locales y seleccionados por Coors Light basado en sus logros e impacto duradero en la comunidad latina. Coors Light está orgulloso de ofrecer su apoyo a estos líderes emergentes quienes con su dedicación y espíritu tenaz han trabajado con entusiasmo para ayudar a otros a través de iniciativas transformadoras que crean cambios duraderos en sus comunidades. Uno de estos 12 líderes, que incluye empresarios, ambientalistas, educadores y artistas, se convertirá en el 2019 Coors Light Líder del Año a través de una competencia de votación pública en línea.

Puedes votar por tu líder favorito en CoorsLightLideres.com desde agosto 1 hasta agosto 30. La organización sin fines de lucro a la que apoya el ganador recibirá una subvención de $25,000 de Coors Light para crear un programa de desarrollo comunitario. Reglas y restricciones de votación aplican. Debe ser mayor de 21 años. Nulo donde se prohíba.

“Desde el 2006, Coors Light Líderes ha recompensado la pasión impresionante de líderes latinos que ven a cada desafío como una oportunidad para impulsar el cambio y hacer la diferencia. Los líderes de este año son visionarios audaces con sed de más e inspiran a otros a alcanzar el éxito también”, dijo Alberto Senior, quien dirige los esfuerzos nacionales MillerCoors en la comunidad latina.

“Felicidades a los 12 líderes latinos que hoy comienzan una emocionante aventura hacia un mayor éxito y a ser reconocidos por sus logros. Coors Light espera otorgar la subvención de $25,000 al 2019 Coors Light Líder del Año para una vez más ayudar a otra comunidad a avanzar”.

Los 2019 Coors Light Líderes son:

El programa Coors Light Líderes ofrece a latinos profesionales emergentes herramientas de liderazgo, asesoramiento y oportunidades para establecer contactos. Los anteriores Coors Light Líderes del Año han utilizado la subvención de $25,000 para promover la salud mental a través de la música, expandir programas de tecnología bilingüe en comunidades necesitadas, crear programas de información acerca de temas ambientales y proporcionar recursos educativos y de tutoría.

Únete a la conversación con CoorsLightLideres.com, Facebook, and on Twitter using @coorslightlider.

Acerca de Coors Brewing Company

Adolph Coors fundó Coors Brewing Company en 1873, y eligió Clear Creek Valley en Golden, Colorado, para su nueva cervecería por el agua pura de los manantiales de las Montañas Rockies. Su cerveza original y más duradera es Coors Banquet (Coors.com, Facebook.com/CoorsBanquet), que se sigue fabricando exclusivamente en Golden utilizando sólo agua proveniente de las Montañas Rockies y cebada de la sierra alta. Coors Light (CoorsLight.com, Facebook.com/CoorsLight, @CoorsLight en Twitter) se lanzó en 1978 y actualmente es la segunda cerveza de mayor venta en Estados Unidos. La suave y tres veces filtrada, Keystone Light (KeystoneLight.com, Facebook.com/KeystoneLight), es una de las cervezas económicas más populares en el país. Obtenga más información en MillerCoors.com, en Facebook.com/MillerCoors o en Twitter a través de @MillerCoors.