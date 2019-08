Frida Sofía no se deja, y le contesta a seguidor en Instagram

View this post on Instagram

GꀎƬ Ŧꍟꍟ꒒ꀤꈤꁅꌗ ꍏꋪꍟ Gꀎꍏꋪꀸꀤꍏꈤ ꍏꈤꁅꍟ꒒ꌗ ૐ