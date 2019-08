¡De cuidado! 10 famosos conocidos por sus ataques de furia

A la primera provocación han explotado

La relación artista y prensa cada vez es más intensa. Los famosos piden que se les trate con respeto y los reporteros quieren indagar más allá de su trabajo. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la línea que la prensa no debe pasar y viceversa? Lo que es un hecho es que nada justifica la violencia y varios artistas han hecho uso del contacto físico para demostrar su inconformidad hacia el trabajo del periodista.

Y es que hay muchos artistas tan explosivos que hay que tratarlos con pinzas.

ADAME Y EL RING

Alfredo Adame se ha caracterizado por pelearse con todos. Primero fue con Pepillo Origel porque el conductor hizo un comentario sobre su carrera de actor y luego, lo más fuerte fue durante y después de su divorcio de Maripaz Banquells, de quien se expresó con dureza de temas íntimos , pero a quien le pegó hasta con la cubeta fue a su cuñada Rocío Banquells, calificándola de persona de alma negra, falsa, mentirosa y demás califica.

LA CHICA DORADA MUY DORADA

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa agredieron a un paparazzi, quien les tomó fotografías mientras se asoleaban en Miami, Florida. La chica dorada se enojó mucho porque lucía un cuerpo nada estético, por lo que ella y su pareja se fueron contra este fotógrafo, golpeándolo y provocando lesiones por lo que hubo de hospitalizarlo.

DEFENSOR DE LA PANZA DE SU ESPOSA

Jorge Salinas explotó contra un reportero durante la alfombra roja de un evento; mientras él y su esposa Elizabeth Álvarez daban una entrevista, el periodista le tocó la pancita a la actriz, acto que causó furia en el actor, gritándole maldiciendo.

DE POCAS PULGAS

Pablo Montero agredió a un reportero y a un fotógrafo, quienes se acercaron para entrevistarlo en una de las locaciones de la novela en la que trabajaba. El actor se negó y el periodista insistió, provocando que el también cantante se enojara y los empujara, amenazándolo de muerte.

LA GUZMÁN, EXPLOTÓ

Todavía el año pasado, Alejandra Guzmán le dijo pen*** a un periodista que la entrevistaba para el programa Amor, Amor, Amor en Perú. A la cantante no le pareció un comentario que el conductor hizo de su hija Frida Sofía y enseguida se prendió, insultándolo y por supuesto abandonando el set. La gente quiso detenerla para explicarle lo sucedido. No fue posible.

CAMILA Y SUS GROSERÍAS

La actriz Camila Sodi se portó muy mal con una reportera, quien le preguntó sobre la lesión que tiene en su brazo y sobre el perdón que está solicitando uno de los secuestradores de su madre Ernestina Sodi. La joven le arrebató el micro a la periodista y trató de tapar la lente de la cámara para que la imagen no se viera. Iba acompañada de su mamá Ernestina, que fue secuestrada junto con su media hermana Laura Zapata, y la señora se apenó. Trató de llamarle la atención, pero no hizo caso.

CRISTIAN AGREDIÓ A KAFFIE

“Ex esposo de la D’Alessio muy agresivo” Christian Rossen, ex pareja de Lupita D’Alessio, se fue contra Alex Kaffie , con intención de golpearlo durante un programa en vivo para la cadena Telemundo. Mientras el comunicador hacía un enlace en vivo, el señor se metió empujándolo y causándole la caída intempestiva. Personal de producción tuvieron que controlarlo para evitar un ataque de ira.

EDUARDO YAÑEZ… ¡QUÉ MIEDO!

Hace algunos días, se fijó el juicio que enfrentará Eduardo Yañez por haber golpeado ( le dio una cachetada) al fotógrafo Francisco Fuentes en Estados Unidos. Este juicio será a finales de año y el agredido pide más de un millón de dólares. Caro berrinche. Lalo es bipolar o sea, fuera de control.

LUPITA D’ALESSIO Y SUS DESENCUENTROS

A lo largo de su carrera, la cantante no controlaba sus impulsos con los medios de comunicación. En distintos momentos agredió a los reporteros y los insultaba cuando las preguntas no le gustaban. Sus excesos en tragos y drogas, no permitían estabilidad y de cualquier cosa explotaba.

“LA TIGRESA RUGE”

Cómo olvidar esa imagen en la que Irma Serrano ‘La tigresa’ le jala los cabellos a una reportera que la hizo enojar con una pregunta. La actriz no se soltó de la cabellera de la periodista moviéndola de un lado a otro . La intervención de los colegas, fue importante.