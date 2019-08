Línea de ayuda sobre poderes legales para proteger a sus hijos ante redadas

Este lunes 5 de agosto se activará el banco de llamadas “Conozca sus derechos: lo que las familias inmigrantes pueden hacer para proteger a sus hijos”, donde expertos explicarán cómo designar a un adulto de confianza si algo le llega a pasar a usted

La Administración federal continúa haciendo amenazas y advertencias constantes sobre sus planes de aumentar las redadas contra personas indocumentadas, y aunque Nueva York promete que seguirá dándose la pelea por los inmigrantes, y pide no dejarse llevar por el miedo, no sobra que las familias con miembros sin papeles estén informadas y preparadas para enfrentar eventualidades.

Con esa premisa, y la firme intención de educar más a la comunidad inmigrante sobre sus derechos y las acciones que pueden tomar de manera anticipada, este lunes El Diario está promoviendo una línea de ayuda, totalmente gratuita, para explicar cómo los padres de familia pueden designar a un adulto de confianza que se haga cargo de sus niños, por si algo llegara a ocurrir.

Bajo el nombre “Conozca sus derechos: lo que las familias inmigrantes pueden hacer para proteger a sus hijos”, El Diario, en asocio con la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía, Caridades Católicas, NYLAG, la Oficina de Nuevos Americanos del Estado, Legal Aid Society y Univisión, están invitando a los neoyorquinos a que llamen este lunes entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche al 1-(800) 566-7636 para recibir asesoría.

Personal capacitado en temas legales, responder’a preguntas e inquietudes sobre los llamados poderes legales con los que padres inmigrantes preocupados por su futuro pueden tramitar para otorgar tutela temporal a personas de su entera confianza para evitar complicaciones y situaciones más dolorosas, generadas ante eventuales arrestos de ‘la Migra’ u otro tipo de situaciones con autoridades federales.

Y reafirmando en compromiso que la Administración De Blasio tiene con los neoyorquinos indocumentados, la comisionada de Asuntos de Inmigración de la Ciudad, Bitta Mostofi hizo un llamado para que quienes deseen aprender sobre estos poderes se comuniquen con la línea gratuita y entiendan que programarse ante posibles dificultades es necesario y da mayor tranquilidad.

“Hay que hacer un plan si piensas que puedes estar en riesgo de ser arrestado o detenido o de ser deportado o de algún tipo de medida por parte de autoridades de inmigración, o si no estás seguro y quiere asegurarte de que tienes todo planificado para cuidar a tu familia, en el evento de que seas separado de tus hijos”, comentó la funcionaria. “Tienes que saber que tienes opciones para protegerlos, como elegir o designar a un tutor temporal que es alguien que tendría la capacidad de tomar decisiones importantes sobre tus hijos si algo pasa, pero sin significar que pierdes los derechos como padre. Ante todo debe ser alguien en quien confíes plenamente”.

La Comisionada de Inmigración agregó que durante la línea de apoyo, habrá personal totalmente capacitado que instruirá a quienes llamen para que puedan elaborar los mencionados poderes legales.

“Vamos a estar trabajando con proveedores de servicios legales directamente, con abogados listos para contestar preguntas específicas sobre dudas que la gente tenga sobre como implementar estos poderes, y cómo conectarse con servicios que garanticen la protección de sus familias”, dijo Mostofi. “Ante todo queremos recordarle a los neoyorquinos que la Ciudad está con ellos, muy comprometida en hacer todo lo que pueda para asegurarnos de que la gente sepa cuáles son sus derechos, que sepa qué puede hacer para protegerse mejor, tanto a ellos mismos como a sus familias, y conectarse con los servicios que necesitan”.

La representantes del gobierno local destacó que este tipo de ayudas, como la línea de servicio promovida por El Diario y Univisión, son una muestra más de que mientras la Administración Trump continúa empecinada en atacar a la comunidad inmigrante, tanto la Ciudad de Nueva York como el Gobernador y el Estado, no se echarán atrás en la defensa de la población indocumentadas y la lucha contra la separación de familias.

“Es maravilloso poder estar en Nueva York en estos momentos en los que vemos tantos ataques del gobierno federal y saber que hay muchas personas más allá de la Ciudad y del Estado, incluyendo proveedores de servicios legales y organizaciones comunitarias, trabajando mano a mano para asegurarse de que la gente tenga información precisa para poder actuar inmediatamente, nos complace mucho”, agregó la Comisionada, al tiempo que urgió a aquellas personas que necesiten ayuda legal inmediata, a que llamen a la línea 311 o se conecten con alguna de las organizaciones proveedoras de servicios para recibir atención.

Desde agosto de 2017 hasta el 1 de agosto pasado, la Ciudad ha recibido 28,300 llamadas de ayuda por temas relacionados con inmigración, a través de la línea 311 y a través de la línea ActionNY han recibido 45,700 llamadas directas.

Asimismo, la abogada Daniela Camacho, de la Unidad de Salud Legal de la organización NYLAG (Grupo de Asistencia Legal de Nueva York), advirtió que es muy importante que la población inmigrante no se deje invadir por el temor, pero al mismo tiempo debe planificar asuntos que pueden ser difíciles, pero para los que hay que estar preparados, dada la incertidumbre promovida por el Gobierno federal.

“Nuestra meta no es causar ningún tipo de miedo, ni alarma porque sabemos que nuestra comunidad ya está bajo bastante angustia, pero lo que queremos es mostrarle a nuestra gente que existen herramientas legales que pueden usar de manera fácil para que estén preparados ante posibles situaciones duras”, aseguró la abogada, quien instó a los neoyorquinos a usar la línea de ayuda de este lunes.

La experta explicó que actualmente los padres de familia que teman ser separados de sus hijos, tienen a su alcance dos tipos de documentos que pueden tramitar para otorgar la tutela temporal de sus pequeño a adultos de confianza, quienes pueden asumir el cuidado de los niños, ante posibles arrestos o detenciones.

La primera herramienta es un documento, que debe ser notarizado, con la presencia de dos testigos, donde el padre designa a un adulto como el responsable de sus hijos, en caso de que algo ocurra, y tiene vigencia de 1 año desde que se autentique o entre en vigor. Con este documento los tutores pueden tomar decisiones básicas sobre asuntos escolares y médicos de los menores, pero no aplica para otro tipo de acciones de mayor trascendencia como viajes.

El otro es un documento que requiere que el tutor temporal al que asigna un padre acuda ante un juez en un plazo de 60 días desde que entre en vigencia para tramitarse la extensión de la tutela provisional sobre un menor y con ella esa persona puede tomar decisiones de mayor amplitud sobre los niños. Este tipo de poder, se logró recientemente, gracias a la firma de una ley estatal del año pasado.

“Lo que estamos recomendando a las personas es que tramiten ambos y que mejor lo hagan en inglés porque son documentos que pueden ser usados ante varias agencias de la Ciudad y en ellos se debe explicar porque se está escogiendo a una persona en el mejor interés de los niños”, comentó Camacho.

La abogada advirtió que lo más importante es que a la hora de designar un tutor se piense en una persona de absoluta confianza, quien al momento de usar los poderes haga lo que el padre quiere, y reiteró que tramitarlos de manera planificada evita cualquier tipo de incertidumbre y angustia adicional.

“La recomendación uno es que se elija a una persona en quien se confíe totalmente. Idealmente que tenga documentos, para garantizar que pueda ir sin miedo a la corte, pero aun así, si la persona de confianza a la que se quiere nombrar como tutor no tiene papeles, es preferible nombrarla a no nombrar a nadie”, dijo la abogada, al tiempo que manifestó que a pesar de que los ataques del Gobierno federal han causado angustia en la comunidad, también existe mayor deseo de informarse.

“Por eso les pido que llamen a la línea a conocer de estas herramientas, pues hemos visto que hay más búsqueda de respuestas de las personas que están preocupadas y vemos que han entendido la importancia de la planificación”, agregó.

La abogada también comentó que si alguien no logra llamar el lunes para enterarse de la manera de elaborar los poderes sobre los menores, pueden asistir a cualquiera de las organizaciones comunitarias que hay en la ciudad, o incluso pedir información en las unidades de de salud legal gratuitas que hay en 36 hospitales de Nueva York.

“Si la gente recibe servicios médicos, les digo que pregunten a sus doctores o trabajadores sociales si les pueden ayudar a hacer cita con abogados. Todas las citas son confidenciales”, dijo la joven. “Entiendo que ahorita hay muchas novedades que causan miedo, y no estoy para decir a nadie que no tenga miedo porque no estoy en esa situación, pero urjo a las personas que no dejen que ese miedo los maneje, que se preparen, que consulten a abogados y que llamen a nuestra línea del lunes”.

Datos de la jornada de ayuda