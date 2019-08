Camila Cabello rompió el silencio sobre su romance con Shawn Mendes

Hay mucha polémica por la relación

La política que han seguido hasta ahora Camila Cabello y Shawn Mendes a la hora de lidiar con el interés mediático que ha despertado su noviazgo se basa en que no están dispuestos ni a esconderse ni a dar explicaciones acerca de cómo su bonita amistad dio paso a algo más. Lo máximo que está dispuesta a decir la cantante sobre su compañero de dueto en ‘Señorita’, la canción que desató los primeros rumores acerca de su romance debido a la química que derrochan en su videoclip, es que es una persona muy importante para ella.

“Conozco a Shawn desde hace mucho tiempo y resulta muy divertido tener la oportunidad de trabajar y hacer cosas con alguien que significa tanto para ti”, ha comentado de forma escueta en una entrevista a Variety.

La joven sí ha querido explayarse un poco más a la hora de comentar cómo sobrelleva el acoso de los paparazzi que les persiguen constantemente para obtener alguna imagen como las que se publicaron hace unas semanas de los dos jóvenes besándose en una playa de Miami.

“Me hace sentir increíblemente incómoda el ver fotografías mías que me sacaron sin que me diera cuenta. Lo odio, para ser sincera. No quiero verme obligada a vivir como una ‘celebridad’, es decir, pensando que tengo que estar perfecta cada vez que pongo un pie fuera de casa. Así que trato de ignorarlos tanto como puedo. No me importa si resulta que el día que eligen para ponerme una cámara en la cara tengo un aspecto terrible, porque soy humana y una persona normal”, ha afirmado.