Esposa de Ferdinando Valencia se defiende: Le llueven críticas por sonreír en el funeral de Dante

Brenda Kellerman hizo uso de sus redes sociales para compartir su verdad y su gran dolor

El pasado domingo Brenda Kellerman y su esposo Ferdinando Valencia se despidieron del pequeño Dante, durante una misa celebrada en el pueblo natal del actor, en México.

Ferdinando Valencia hace una desgarradora confesión sobre los últimos días de vida de su hijo Dante

Sin embargo, algunos seguidores de la pareja han criticado a Kellerman porque durante la misa ésta, al parecer no lloró y en algún momento fue vista sonriendo.

Ante las críticas la mamá de Dante compartió un tierno mensaje en Instagram en donde explicó sus razones. El mensaje reza de la siguiente manera:

“Mi ángel Hermoso te doy las gracias por Darme La Paz q te pedí antes de partir, mucha gente escribe cosas como parece q no me importa, porq salgo sonriendo y muchas cosas más Mi Dante tu si sabes porq y Dios también en serio gracias gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amare por siempre y Dios gracias por escoger a mi bebé como tu angelito nunca perderé esa fe q tuve BENDICIONES PARA TODOS Y MÁS PARA LA GENTE QUE ESCRIBE COSAS FEAS 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 @henrie_picture Este Arte es para ti Dante ilustre a tu Familia con tanta Alegría y hoy Subo este Arte con el corazón muy pequeño. Si así me siento yo imagínense sus padres. 💕 Realmente Fue un Gusto poder invertir tiempo en ti ❤️ Dios te tenga en su Santa Gloria 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💗💓.”.