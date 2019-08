Jesús Carmona trae una descarga de flamenco al Lincoln Center

El bailaor barcelonés presenta ‘Amator, su más reciente producción, en Damrosch Park, como parte de la serie veraniega 'Out of Doors'

Para crear su más reciente producción Jesús Carmona cuenta lo primero que hizo fue rebuscar entre sus grandes pasiones: la danza española, el flamenco, el teatro, la coreografía y la improvisación. El bailaor barcelonés asegura que luego sintió la necesidad de romper en escena con la sobriedad que puede marcar al flamenco, el resultado es una celebración que describe como su obra más personal.

Carmona, quien debutó profesionalmente con tan solo 14 años, explica que Amator, el espectáculo que presentará hoy en el Damrosch Park, del Lincoln center como parte de la serie Out of Doors, es una propuesta cargada de energía y dinamismo en la que mostrará al público una manera especial y particular de ver el flamenco.

“Con Amator queda en evidencia una palpable necesidad de verme cerca de la gente, de romper como se hace en el teatro, con la cuarta pared y compartir con la audiencia. Quise darles participación en lo que hago, liberarme de la estética del drama, de la seriedad que puede encerrar el flamenco. Este espectáculo es en cierta forma un regalo a mí mismo porque reúne muchos de mis amores”, explica el artista que en 2006 fue elegido para formar parte del Ballet Nacional de España como Primer bailarín de la Compañía.

Explica que el montaje, que debutó en España en 2018 y que tendrá música en vivo, estará dividido en tres actos: el primero se titula ‘Reflejo’ y a este apartado le siguen las piezas ‘Terreo’ y ‘Lozano’.

Carmona detalla también que la producción que traerá a la serie Out of Doors, que no tendrá costo alguno para el público, no se presentará de la manera en que fue concebida originalmente. Carmona ha realizado cambios en la obra a fin de adaptada para su nuevo escenario.

“Una de las grandes particularidades del espectáculo es la improvisación y la integración del público en la pieza, pero por tratarse de un evento al aire libre y dando continuidad a los requerimientos que conlleva la presentación en el Damrosch Park y también por medidas seguridad, hemos realizado cambios en el show”, plantea.

La versión original de ‘Amator’ permite al público incluso elegir la pieza que desee que Carmona interprete, entre otros aspectos.

Al hablar de lo que considera como la clave en su trayectoria y del hecho de ser considerado como uno de los bailaores más relevantes de su natal España, Carmona afirma que su fórmula ha sido simple.

“Pienso que lo que ha marcado la diferencia en mis trabajos y lo que me ha abierto las puertas en tantos escenarios es simplemente la pasión, el gran amor que siento por lo que hago. Se esconde también mucho empeño y dedicación detrás de cada proyecto”, indica.

De igual manera, Carmona quien funde en su formación ballet clásico, danza española y contemporánea, habla de lo que siente cada vez que regresa a la ciudad de Nueva York.

“Siempre siento una alegría muy grande cuando voy a Nueva York y el hecho de que esta presentación sea en un espacio tan prestigioso como Lincoln Center hace este viaje más especial aún. Estoy ansioso por reencontrarme con el público y por compartir este nuevo trabajo que llevo con mucha ilusión”, concluye.

En detalle

Qué: ‘Amator’, el nuevo espectáculo de Jesús Carmona

Cuándo: miércoles 7 de agosto a las 7:30 p.m.

Dónde: Damrosch Park, Lincoln Center.

Información: http://www.lincolncenter.org