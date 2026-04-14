Trump niega que críticas conservadoras influyeran en borrar imagen como Jesús

El presidente Donald Trump aseguró que la eliminación de la imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como una figura similar a Jesús no respondió a las críticas de figuras conservadoras, sino a su propia decisión.

En declaraciones a CBS News, el mandatario descartó que comentarios como los de la activista republicana Riley Gaines influyeran en retirar la publicación.

“En realidad, no soy muy fan de Riley”, dijo, al tiempo que negó que la reacción de ese sector haya sido determinante.

La imagen, que Trump había difundido en su red Truth Social, lo mostraba con una túnica blanca y un chal rojo, en una escena que simulaba una pintura religiosa.

En la imagen, el presidente colocaba su mano sobre la frente de un hombre recostado, rodeado de figuras que incluían una enfermera, un soldado y otros personajes en actitud de oración, mientras símbolos como la bandera estadounidense y águilas calvas aparecían en el fondo.

El contenido provocó una ola de rechazo entre sectores conservadores y cristianos, que calificaron la representación como inapropiada o blasfema.

Gaines, por ejemplo, había cuestionado públicamente la publicación y señaló que “no puede entender por qué publicaría esto”, además de afirmar que “un poco de humildad le vendría bien”.

Trump “no dio en el clavo”, escribió Gaines en X, pero dijo que su eliminación fue “increíble”, antes de elogiar al presidente y escribir que “somos personas imperfectas. Yo lo sé”.

Trump creyó que era un “médico”

Pese a la polémica, Trump defendió el lunes su intención original al compartir la imagen. Según explicó, interpretó que se trataba de una representación suya como “médico”, vinculada a labores humanitarias.

“Se supone que soy yo, como médico, curando a la gente, y de hecho, curo a la gente”, sostuvo, añadiendo que “solo a las noticias falsas se les podría ocurrir algo así”.

El episodio se produce en medio de tensiones con el León XIV, quien ha cuestionado la postura de Washington frente a la guerra en Irán.

Trump respondió con duras críticas, calificándolo de “pésimo en política exterior” y sugiriendo que su liderazgo en el Vaticano está vinculado a la actual administración estadounidense.

Por su parte, el pontífice rechazó las presiones y afirmó que continuará expresándose públicamente. “No le tengo miedo a la administración Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio”, declaró ante la prensa.

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