Ruby Rose acudió a la policía tras acusar a Katy Perry de presunta agresión sexual

La actriz Ruby Rose acudió a la policía tras acusar públicamente a la cantante Katy Perry de agresión sexual hace más de 20 años. La actriz de “Resident Evil” aseguró que, por recomendación de la policía, no se pronunciará más sobre este tema.

“Para esta tarde, ya he concluido todos mis reportes. Eso significa que ya no puedo comentar, republicar o hablar públicamente sobre ninguno de los casos ni sobre las personas involucradas. Va a parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, dijo la actriz en Threads.

Ruby Rose dijo que este paso permitirá iniciar un “proceso personal de recuperación y seguir adelante por el momento”.

El pasado 12 de abril, Ruby Rose utilizó esa misma red social para acusar a Katy Perry de agresión sexual en un club nocturno en Melbourne, Australia, hace más de 20 años.

“Vio que yo estaba ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su vagina en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité sobre ella”, relató la artista en una publicación.

La artista se mostró agradecida de tener la oportunidad de poder hablar públicamente sobre su experiencia. “Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”, dijo.

En un inicio, la actriz aseguró que no tenía intenciones de acudir a la policía, pero esto cambió en las últimas horas, ya que aseguró que presentó la denuncia ante las autoridades.

Un representante de Perry envió un comunicado a Variety negando las acusaciones de Rose en contra de la cantante. “Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

La cantante no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra. Perry publicó una historia de Instagram en la que escribió “Los amo” acompañando el mensaje con una imagen de su canción “By the Grace of God”, incluida en su álbum Prism (2013).

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