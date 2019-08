Latina murió de infarto tras ser arrollada por taxista anciano en Chelsea

La 8va Avenida estuvo cerrada durante cuatro horas

Irish Crespo murió abruptamente a los 77 años al ser arrollada en Chelsea ayer por un taxi conducido por un hombre de 82 años.

Crespo estaba usando un bastón para ayudarse a caminar y sufrió un paro cardíaco después de ser golpeada cerca de la 8va Avenida y la calle 22, dijeron las autoridades.

Fue trasladada de urgencia a NYC Health + Hospitals / Bellevue, donde la declararon fallecida, informó Pix11.

El taxista Daniel Fusaro continuó conduciendo hacia el norte antes de golpear otro vehículo estacionado, dijo la policía.

Fue detenido y enfrenta cargos de abandonar la escena de un accidente, no ceder el paso a un peatón, no obedecer una señal de tráfico y no ejercer el debido cuidado.

La 8va Avenida estuvo cerrada durante unas cuatro horas mientras los oficiales investigaban.

2019 sido un año sangriento en el asfalto de NYC. Hasta finales de abril las muertes por accidentes viales ya habían subido 30% con respecto al mismo período el año pasado, estableciendo un ritmo de un fallecido cada dos días.