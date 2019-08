Cancela su boda por email, no podrás creer el motivo

La cancelación se produjo a tan solo cuatro días de la ceremonia

Tener que decirle a todo el mundo, incluidos a tus seres queridos más cercanos, que cancelas tu boda es una tarea increíblemente dolorosa.

Susan, originaria de Canadá, decidió hacerlo de la manera más práctica y rápida: por correo electrónico. Envió un email a sus amigos y familiares que les ha dejado con la boquiabierta por la sorpresa.

La razón por la que Susan tuvo que cancelar su boda es porque sus invitados se negaron a pagar $1,500 dólares cada uno.

En una publicación de Facebook compartida en Mumsnet, surgen detalles de las demandas de Susan y, aunque fuera la novia, hay que decir que eran excesivas.

“Desafortunadamente, mi pareja y yo nos hemos separado debido a algunos problemas recientes e irreparables. Hemos decidido terminar nuestra relación y no seguir adelante con ningún procedimiento futuro“.

Comenzó así a explicar el problema, aunque los motivos de la ruptura eran claramente económicos, ya que algunos invitados se negaron a aportar lo que ella pedía para financiar su día “exclusivo”.

“Fuimos claros en los regalos que pedimos. Específicamente pedí regalos en efectivo. ¿Cómo podríamos celebrar nuestra boda que soñamos sin la financiación adecuada? Habíamos sacrificado tanto y solo le pedimos a cada invitado alrededor de $ 1,500 dólares

Mi dama de honor prometió $ 5,000 junto con sus servicios de planificación. Agradecimos y aceptamos entre lágrimas. La familia de mi ex se ofreció a contribuir con $ 3,000 dólares.

Por lo tanto, nuestra solicitud de $ 1,500 para todos los demás invitados no fue nada fuera de lo común. Como dejamos claro: si no podías contribuir, no serías invitado a nuestra boda exclusiva. Es una vez y una fiesta para toda la vida [sic].

Después de enviar las invitaciones, solo ocho invitados respondieron con su cheque de $ 1,500. Ella quedó muy decepcionada.

Cuando su prometido sugirió una boda barata y alegre en Las Vegas, la novia se negó en rotundo. Para aumentar sus problemas, su dama de honor luego se retractó de su oferta al igual que sus suegros.

Finalmente, incluso su prometido decidió que ya era suficiente, y decidió que no quería seguir ni con la boda ni con ella.

Luego, el despotricado épico y lleno de improperios se culminó diciéndole a todos que pasaría octubre y noviembre “haciendo mochileros en América del Sur”, así que eso está bien.

Una mujer que dice ser la prima de Susan confirma que es una persona real y agregó que estaba agradecida de que solo “la ve una vez al año”.