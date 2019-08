La “misteriosa” muerte del multimillonario Epstein inunda las redes. Hasta AOC exige respuestas

El “aparente suicidio” de Jeffrey Epstein en la mañana de este sábado ha tenido una fuerte repercusión en las redes sociales. La misteriosa muerte del multimillonario no ha tardado en hacer despertar teorías de la conspiración que se cuestionan la razón real del deceso.

Por su parte, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que sigue investigando las circunstancias de la muerte de Epstein entre de una cárcel para delincuentes de alto perfil en la que estuvo encerrado el propio Chapo Guzmán. Aunque las primeras informaciones apuntan al suicidio, otros informes iniciales no descartan otras posibilidades, como un ataque cardiaco.

Algunos funcionarios federales, según PBS, han cuestionado por qué el hombre no estaba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York), donde encontraron el cadaver a las 6:30 de la mañana neoyorquina.

La mayor parte de las conspiraciones en este tema vienen surge en las redes sociales pero cuenta con un fuerte respaldo de comentaristas conservadores y de, al menos, dos funcionarios republicanos. Sin embargo, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también ha exigido respuestas en Twitter.

We need answers. Lots of them.https://t.co/4DMckiZnVB

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 10, 2019