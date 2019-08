¡Brutal! Adamari López se luce en traje de baño y Toni Costa tiene las palabras indicadas

View this post on Instagram

#TBT Juntos, unidos y caminando en la misma dirección….amo mi familia y soy el hombre más afortunado por tenerlas. @adamarilopez @alaia . 📸 @habiaunavezunafoto_ 👙 @kokotribe #alaïa #alaïacostalopez #orilla #mar #padres #hija #iguales #trajesdebaño #faro #keybiscayne #amor #familia #playa #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #tonicosta #adamarilopez