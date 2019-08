Guantes usados en McDonald’s podrían tener químicos tóxicos

Estos químicos también pueden estar en cortinas de baño, detergentes y champús

Como bien sabes, los empleados que preparan alimentos en las cadenas de comida rápida suelen usar guantes para evitar contaminar los alimentos. Sin embargo, estos artículos podrían ser todavía peor, ya que, de acuerdo con un estudio, podrían ser perjudiciales para la salud.

Y es que un grupo llamado The Coalition for Safer Food Processing and Packaging (Coalición para un Procesamiento y Envasado de Alimentos Más Seguros) descubrió recientemente que un tipo de químico llamado ftalatos se encuentra en los guantes de hule que se utilizan en algunas tiendas, como McDonald’s, Burger King y Wendy’s.

Se ha descubierto que los ftalatos pueden perjudicar las funciones reproductivas en hombres y mujeres, además de que impiden el desarrollo del cerebro en los niños.

Para la investigación se analizaron más de 100 guantes fabricados por más de 30 distribuidores y utilizados en 15 cadenas de restaurantes en los Estados Unidos. El estudio encontró ftalatos en guantes en un McDonald’s y un Wendy’s de Michigan, así como en otro McDonald’s en Maine y un Burger King en Colorado.

Por otro lado, no se encontraron ftalatos en los guantes que usaron los trabajadores de otras ubicaciones de las mismas cadenas.

Material peligroso

Los ftalatos ayudan a que el plástico sea duradero y flexible, pero pueden provocar disminución en los niveles de testosterona masculina, además de que pueden causar infertilidad en las mujeres.

Además, la investigación sugirió que los químicos representarían un mayor riesgo para las mujeres embarazadas y los niños.

En el caso de las embarazadas, la exposición a los ftalatos podría hacer que tengan partos prematuros. Por otro lado, los niños tendrían un mayor riesgo de contraer diabetes.

En 2008, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el uso de ftalatos en juguetes y productos para niños, pero los químicos todavía pueden encontrarse en diferentes tipos de artículos como ropa, cortinas de baño, detergentes y champús.

