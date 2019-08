Denuncian que el Centro Nacional de Tenis donde se juega el US Open debe $300 mil en renta

Una auditoría del Contralor encontró que la Asociación de Tenis USTA ha fallado en sus pagos y reportes de ingresos, y ha afectado a niños y familias por el uso del parque de Flushing

El Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) no solo no está siendo un buen inquilino al no cumplir responsablemente con sus pagos de renta, sino que además ha ocultado información sobre sus verdaderos ingresos a la Ciudad.

Así lo denunció este jueves el contralor Scott Stringer, faltando pocos días para que se inaugure el US Open que se juega en el Parque de Flushing, donde presentó los resultados de una auditoría que adelantó su oficina. Las diligencias encontraron que la USTA le debe a la Ciudad $300 mil de renta y además no reportaron al menos $31 millones en el total de sus ingresos entre el 2014 y el 2017.

“Nosotros respetamos el enorme aporte que este evento le hace a la Ciudad cada año, pero queremos asegurarnos de que todas las corporaciones jueguen bajo las mismas reglas y que como en este caso, si deben algo, lo paguen y que reporten lo que deben reportar para no evadir impuestos que pueden ser usados en beneficio de esta comunidad”, aseguró Stringer, quien agregó que la auditoría también encontró una discrepancia de $8 millones en los informes financieros del Centro de Tenis, lo que le cuesta a los contribuyentes unos $82,000 dólares.

El Contralor criticó además que durante los días que dura el US Open, el evento se apodera de gran parte de los espacios del parque, evitando que las familias y los niños del área lo usen.

La asambleísta Catalina Cruz, se sumó a las voces de protesta contra la USTA y le pidió que sean buenos vecinos.

“Este parque es para muchas de nuestras familias su único patio, su único espacio para jugar y divertirse, pero vemos que por estos días se llena de carros ocupando áreas verdes que son para nuestra gente y aunque aplaudimos que este evento genera empleos y trae recursos, no es justo que nuestros niños paguen las consecuencias y sean puestos a un lado”, aseguró la asambleísta por Corona, quien también se refirió a las fallas en cumplir los pagos. “Ellos hacen mucho dinero y no entiendo por qué no pagan lo que deben… todo lo que pudiéramos hacer con ese dinero para nuestra comunidad”.

La USTA, quien firmó un contrato de arrendamiento por 99 años con la ciudad de Nueva York desde 1993 para operar el Centro Nacional de Tenis del Parque de Flushing, aseguró que el informe del Contralor tiene deficiencias y advirtió que solo le debía a la Ciudad 143,297 en renta adicional.

Tras conocer el informe, la Administración De Blasio mostró su apoyo a la USTA y aseguró que de los $311,202 ya fueron pagados más de $140,000, y manifestaron que el Departamento de Parques está revisando los registros y contratos relevantes relacionados con los montos en disputa para determinar si se debe pagar un porcentaje adicional de alquiler.

Asimismo, la Ciudad describió al Centro Nacional de Tenis como un organismo positivo para el desarrollo económico de Nueva York, advirtiendo que los $31 millones que, según el informe, no fueron reportados a la Ciudad entre 2014 y 2017, representan solo el 2.5% de un total de $1,200 millones en ingresos brutos que la USTA reportó.

“El Centro Nacional de Tenis de la USTA es una gran ayuda para la economía de la Ciudad de Nueva York, ya que genera más de $750 millones anuales en impacto económico para la Ciudad e invierte más de $1,200 millones en inversiones de capital para expandir y revitalizar sus instalaciones en el Parque Flushing Meadows”, aseguró Meghan Lalor, vocera del Departamento de Parques de la Ciudad. “Si bien tomaremos en cuenta las recomendaciones del informe, seguiremos manteniendo una relación positiva con el Centro Nacional de Tenis de la USTA”.

La mexicana Claudia Gómez, quien asegura contar con el Parque de Flushing como único lugar de esparcimiento para llevar a sus dos hijos, aseguró ser víctima de los abusos del US Open, ya que manifiesta que el torneo los saca corriendo de allí.

“Uno ya no puede venir con los niños por acá, porque hay carros por todas partes en las zonas verdes y además el parque se queda con un solo punto de acceso, lo que nos parece injusto contra los que vivimos por aquí”, dijo la madre de familia, quien pidió que se busquen alternativas para que el torneo de tenis no afecte a la comunidad.

Asimismo, la líder comunal Nula O’Doherty exigió a la Ciudad que garantice que el Centro Nacional de Tenis no viole los acuerdos del contrato.

“Ellos se creen los dueños del parque, y no es posible que se les permita hacer lo que quieran solamente porque tienen mucho dinero. Aquí hay familias que dependen de este lugar y por tres semanas no lo pueden usar”, aseguró la líder de Corona. “Ellos tienen un contrato y lo están violando. Si eso pasara con otras personas hasta los desalojan. Necesitamos soluciones”.