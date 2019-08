Yanet García publica video para hablar de las críticas que recibe

La chica del clima se sinceró con sus seguidores en Instagram

Yanet García, la chica del clima del programa Hoy, publicó un vídeo sincerándose, donde comenta cómo reacciona a las fuertes críticas de los cibernautas que opinan que “es una mujer sin talento y que para lograr lo que quiere le basta con enseñar su cuerpo”.

“Muchas veces las personas que te rodean intentarán que seas lo que ellos quieren que seas y no lo que tú realmente quieres ser. Es algo que suele suceder con tu familia, amigos y personas que a veces ni te conocen. Pero si realmente quieres llegar al sitio que siempre has soñado habrás de tener tenacidad y coraje para ver tus sueños cumplidos. Si estás emprendiendo nuevas ideas, proyectos, etc, no puedes vivir preocupado e inseguro de lo que las personas opinan de ti y tus actos, no puedes centrarte en lo que los otros opinan porque de esa manera pierdes el enfoque. Debes centrarte en correr tu carrera y hacer tangibles tus ideas. Habrá muchos obstáculos y el camino será largo. Pero si logras mantenerte enfocado serás INDESTRUCTIBLE!”, escribió Yanet en su vídeo.

Por otro lado sus fans la felicitaron por expresarse y defenderse muy a su estilo de las críticas que recibe por parte de sus haters.

Yanet es considerada por muchos usuarios de redes sociales una de las conductoras más sexy, ella afirma que su mayor sueño es aparecer en la pantalla grande.

Con información de Diario Basta.