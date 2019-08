Alfredo Adame sostiene lo dicho sobre Andrea Legarreta: ‘Su infidelidad es de dominio público’

Alfredo Adame volvió a arremeter contra Andrea Legarreta y sostuvo sus declaraciones

Alfredo Adame no dio un solo paso atrás y sostuvo sus palabras: que Andrea Legarreta le ha sido infiel a su esposo, Erik Rubín, y todos lo sabían. Incluso aseguró que su amante era un ejecutivo de Televisa, del cual recibió mucha ayuda para desarrollar su carrera como conductora.

“Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo; en los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía un amante para dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular… todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!”, señaló Adame en nuevas declaraciones, en las que agregó:

“No lo sé, no tengo la mínima idea (de quién era su amante); lo que sí, es que con ese romance empezó a obtener muchos beneficios. Cada vez que yo tenía una diferencia con ella me llegaba un cuetazo desde arriba y me comenzaban a fastidiar, y querían que hiciera cosas ridículas ante las cámaras; por ella le quitaron el trabajo al productor Alexis Núñez, y cuando éste se fue y llegó uno nuevo, me sacaron del matutino y ella se quedó con mi lugar”, aseguró el exgalán de telenovelas.

Adame precisó que el audio que se filtró en el que habla de Legarreta corresponde a una llamada que sostuvo hace ocho años con un reportero que trabajaba para Juan José Origel, la cual no saldría al público; sin embargo, el exconductor de Hoy acusó a ‘Pepillo’ de haber entregado esa grabación a su némesis, Carlos Trejo, quien la difundió.

“Me enteré por una buena fuente que Juan José, recientemente, le mandó estos audios a Carlos Trejo y éste se los envió a varios medios; ‘Pepillo’ quería matar dos pájaros de un tiro, y aprovechando que yo tengo problemas con este estafador (Carlos), quiso afectarme y de paso volver a exhibir a Andrea”, aseguró Alfredo Adame.

